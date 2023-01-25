Как приготовить чизбургер из фильма Меню — идеальный рецепт от шеф-повара

Каждый может приготовить чизбургер, который стал самым вкусным блюдом фильма "Меню"

Один из фильмов, поразивший зрителей и получивший достаточно высокие оценки, стал "Меню" с Аней Тейлор-Джой и Рейфом Файнсом. Особенно многим запомнилось самое вкусное блюдо киноленты — чизбургер.

Шеф-повар, который был консультантом фильма, Джон Бенхейз поделился настоящим идеальным рецептом "того самого" чизбургера, пишет People.

Что известно о фильме "Меню"

Сатирический триллер "Меню" снял режиссер Марк Майлод ("Игра Престолов") по сценарию Сета Рейсса и Вилла Трейси. Питер Диминг, прекрасно проделавший свою работу в проекте, расположился в операторском кресле. Трио главных актеров — Рейф Файнс, Николас Холт и Аня Тейлор-Джой.

Фильм рассказывает о таинственном шеф-поваре Словика (Рейф Файнс), организовавшего авангардный ужин для своих гостей. В центре внимания оказывается десятка богатых и влиятельных людей, отправляющихся на отдаленный остров Готорн.

Среди всех единственная "незапланированная" гостья Марго, которую сыграла Аня Тейлор-Джой. Именно она стала причастна к смертельным поворотам в ресторане. И именно ей шеф-повар подал также незапланированное, но самое вкусное блюдо вечера.

Рецепт чизбургера из фильма "Меню"

По словам шеф-повара Джона Бенхейза, именно простой чизбургер — то блюдо, которое запомнилось каждому зрителю и при виде которого невольно выделяется слюна. Ее шеф-повар Словик готовит "с любовью, а не одержимостью".

Так что одно можно сказать наверняка — у "Меню" и на реальных кухнях — простота всегда побеждает.

Так что рецепт идеального чизбургера следующий

1. Уделите внимание котлете

Бенхейз отмечает, что котлета является ключевой в хорошем чизбургере. Она должна быть из говяжьего фарша 80/20. Специалист добавил, что обрабатывать мясо необходимо как можно меньше, поскольку "важно не эмульгировать жиры и не разогревать их".

Фарш котлеты необходимо разделить на одинаковые шарики. Далее выложить на чугунную сковороду, застеленную пергаментом. Пергамент необходим во избежание прилипания. К тому же жир не будет разбрызгиваться по всей кухне.

Лопатку необходимо использовать металлическую, чтобы сделать котлеты плоскими и хорошо прожарить и такой лопаткой будет удобно переворачивать котлеты.

2. Не забывайте о тонко нарезанном луке

Во время жарки котлеты приправьте ее сырую сторону и выложите на нее тонко нарезанный желтый лук. Она должна быть нарезана очень тонко. Именно лук, по словам Бенхейза, делает этот рецепт особенным.

"Наблюдайте, как говяжий жир делает свое дело, а края становятся хрустящими", — говорит Бенхейз.

Перед переворачиванием котлеты снимите хрустящие кусочки лука, а затем переверните котлету вместе с теми кусочками, которые не до конца приготовились — они дожарятся в говяжьем жире.

3. А какой должен быть сыр?

Перевернув котлету, на нее нужно выложить кусок сыра. Как и в любом классическом рецепте чизбургера, у Бенхейза нужен американский сыр. Расплавленный американский сыр при нагревании растекается, окутывая котлету во вкусную и ароматную "упаковку".

"Во время таяния оно начинает придавать вкусу "жареных яиц", — добавляет повар.

4. Поджариваем булочку

Когда дело доходит до поджаривания булочки с семенами кунжута, шеф-повар рекомендует делать это на осветленном сливочном масле.

"Я использовал растопленное сливочное масло, которое добавило блюду отличный, ореховый элемент", — говорит он.

5. Соленых огурчиков должно быть много

Чтобы получилось действительно вкусно и сочно не нужно жалеть огурцов. Нарезать их нужно тоненькими кружочками.

6. Собираем бургер полностью

Выложить на дно булочки много соленых огурцов и налить ложку кетчупа. Далее выложить котлету с сыром и луком. Накрыть сверху булочкой и слегка прижать, чтобы вытек сок.

По словам главной героини Марго, "Now that's a burger".

Напомним, мы писали, как приготовить давнее украинское блюдо шпундра, которое упомянул Иван Котляревский в своем произведении "Энеида".