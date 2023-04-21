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Рецепт закарпатских гомбовцев: как приготовить невероятный украинский десерт из простых ингредиентов

21 апреля 2023 19:05
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Закарпатские гомбовцы — рецепт украинского десерта из простых ингредиентов
Украинский невероятный десерт гомбовцы. Фото: google.com
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Это уникальное блюдо хорошо известно жителям Закарпатья, но, к сожалению, на другой территории Украины о нем мало кто знает. А зря! Гомбовцы универсальны, их можно готовить, как солеными, так и сладкими, состоят из простых и бюджетных ингредиентов, а на вкус просто невероятны.

Как приготовить невероятный десерт гомбовцы с сыром, рассказала кулинарка Наталья Машика в своем блоге на YouTube.

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Что нужно знать о гомбовцах

Гомбовцы — одно из традиционных блюд закарпатской кухни.

Блюдо по существу представляет собой готовящиеся на пару пирожки со сладкой или соленой начинкой. Некоторые сравнивают блюдо с варениками или пончиками.

А вот неотъемлемой составляющей гомбовцев, без которой это блюдо невозможно представить, являются панировочные сухари.

Сладкие закарпатские гомбовцы

Ингредиенты для десерта:

  • творог — 1 кг;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 100 г;
  • манка — 200 г;
  • мука — 100 г.

Составляющие для панировки:

  • молотые сухари — 150-200 г;
  • Сахар — 70-100 г.

 

Сладкие закарпатские гомбовцы — рецепт
Сладкие закарпатские гомбовцы — рецепт. Фото: google.com

Готовим гомбовцы пошагово:

1. Берем глубокую миску и перетираем через сито творог, чтобы он был однородным и нежным. Выбирать творог можно любой жирности.

2. К творогу добавляем два яйца, соль, сахар, манку и просеянную муку. Все тщательно перемешиваем.

Важно: от жирности творога зависит, сколько понадобится манки и муки – добавляйте по мере надобности.

3. Готовому творожному тесту дайте немного "отдохнуть", чтобы манка набухла.

4. Пока тесто "готовится стать десертом", возьмите сухую сковороду, поставьте на средний или небольшой огонь и высыпьте молотые сухари. Обжаривайте несколько минут и помешивайте лопаткой. Сухари должны изменить свой цвет и стать темнее.

5. Далее снимайте с огня и добавьте сахар — по своему вкусу. Хорошо перемешайте. Молотые сухари пересыпьте в миску.

6. От теста отщипывайте кусочки и делайте шарики — размер по вашему усмотрению. Можно делать большие или малые. Если тесто слишком редкое, добавьте немного манки.

 

Как приготовить гомбовцы
Как приготовить гомбовцы. Фото: google.com

7. Далее необходимо в большую кастрюлю налить холодную воду и поставить ее на огонь. Когда вода закипит, подсолите ее немного.

8. Готовые шарики погружаем в кипящую воду и доводим до кипения. Затем варим еще 7-8 минут.

9. Как только всплывают гомбовцы — вынимайте их из воды и перекладывайте в миску с сухарями.

10. Каждый шарик следует тщательно обвалять в сухарях. После этого можно выкладывать их в тарелку и подавать на стол.

11. Десерт хорошо подходит со сметаной, можно подавать с ягодами и фруктами.

Приятного аппетита!

 

Как готовить украинский десерт гомбовцы
Уникальный украинский десерт гомбовцы. Фото: google.com

 

Предлагаем также вам особенное и одновременно простое в приготовлении украинское блюдо — пляцок с маком и яблоком.

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