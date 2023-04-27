Рецепт українських пончиків, які обожнював Михайло Коцюбинський

Улюблені пончики Михайла Коцюбинського. Фото: Новини.LIVE

Століттями пончики підкорювали світ своїми смаком та ароматом. Кулінари з різних країн вдосконалювали цей десерт, додаючи у нього щось нове. А дебати, хто ж перший придумав цю страву, точаться й досі. Та мало хто знає, що цим кулінарним шедевром українці насолоджувались ще у 19-му столітті. А просто обожнював цю страву видатний письменник Михайло Коцюбинський.

Рецептом улюбленого десерту автора повісті "Тіні забутих предків" поділився ветеран війни на Сході України, засновник вінницького фаст-фуду Михайло Жилін.

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Кулінар припустив, що коли Михайло Коцюбинський писав свої шедеври, як от "Тіні забутих предків" та Fata morgana, він ласував саме такими надзвичайними українськими пончиками.

Рецепт улюблених пончиків Михайла Коцюбинського

Інгредієнти:

борошно — 600-700 г;

вода — 2 склянки (400 мл);

молоко — 0,5 склянки (100 мл);

сухі дріжджі — 1,5 ч. л.;

цукор — 1,5 ст. л.;

олія соняшникова — 50 мл;

олія для смаження.

Солодкі пончики з цукровою пудрою. Фото: youtube.com

Готуємо улюблені українські пончики Коцюбинського покроково:

1. Беремо глибоку миску й наливаємо теплу воду, тепле молоко, висипаємо дріжджі та цукор. Усе ретельно перемішуємо. Оптимальна температура для життєдіяльності дріжджів складає 30 градусів.

2. Опару необхідно залишити в теплому вологому місці для ферментації на 15 хвилин.

3. Після в опару додаємо просіяне борошно та гарненько вимішуємо тісто для пончиків.

4. Додаємо у тісто соняшникову олію, вимішуємо. Тісто повинно бути рідкуватим, але це не повинно вас лякати, така консистенція є оптимальною, для ідеальних пончиків.

5. Далі готове тісто залишаємо "відпочивати" у теплому місці. Воно має підходити близько години.

6. Якщо ваше тісто гарненько підійшло, саме час готувати найсмачніші українські пончики.

7. Зазвичай виробам надають круглої форми з отвором всередині.

Як робити пончики. Фото: google.com

8. Смажити пончики слід у великій кількості розігрітої до 180 градусів олії. Смажаться такі пончики швидко, потрібно пильнувати, щоб не підгоріли.

9. Готові пончики посипаємо цукровою пудрою чи поливаємо улюбленим сиропом.

Смачного!

Пончики, які обожнював Михайло Коцюбинський. Фото: vezha.ua

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