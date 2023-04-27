Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кухня arrow Ласував, коли писав "Тіні забутих предків": як приготувати улюблені пончики Коцюбинського arrow

Ласував, коли писав "Тіні забутих предків": як приготувати улюблені пончики Коцюбинського

27 квітня 2023 20:35
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Рецепт українських пончиків, які обожнював Михайло Коцюбинський
Улюблені пончики Михайла Коцюбинського. Фото: Новини.LIVE
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Століттями пончики підкорювали світ своїми смаком та ароматом. Кулінари з різних країн вдосконалювали цей десерт, додаючи у нього щось нове. А дебати, хто ж перший придумав цю страву, точаться й досі. Та мало хто знає, що цим кулінарним шедевром українці насолоджувались ще у 19-му столітті. А просто обожнював цю страву видатний письменник Михайло Коцюбинський.

Рецептом улюбленого десерту автора повісті "Тіні забутих предків" поділився ветеран війни на Сході України, засновник вінницького фаст-фуду Михайло Жилін

Читайте також:

Кулінар припустив, що коли Михайло Коцюбинський писав свої шедеври, як от "Тіні забутих предків" та Fata morgana, він ласував саме такими надзвичайними українськими пончиками. 

Рецепт улюблених пончиків Михайла Коцюбинського

Інгредієнти: 

  • борошно — 600-700 г;
  • вода — 2 склянки (400 мл);
  • молоко — 0,5 склянки (100 мл);
  • сухі дріжджі — 1,5 ч. л.;
  • цукор — 1,5 ст. л.;
  • олія соняшникова — 50 мл;
  • олія для смаження. 

 

Рецепт улюблених пончиків Михайла Коцюбинського
Солодкі пончики з цукровою пудрою. Фото: youtube.com

Готуємо улюблені українські пончики Коцюбинського покроково: 

1. Беремо глибоку миску й наливаємо теплу воду, тепле молоко, висипаємо дріжджі та цукор. Усе ретельно перемішуємо. Оптимальна температура для життєдіяльності дріжджів складає 30 градусів.

2. Опару необхідно залишити в теплому вологому місці для ферментації на 15 хвилин.

3. Після в опару додаємо просіяне борошно та гарненько вимішуємо тісто для пончиків. 

4. Додаємо у тісто соняшникову олію, вимішуємо. Тісто повинно бути рідкуватим, але це не повинно вас лякати, така консистенція є оптимальною, для ідеальних пончиків.

5. Далі готове тісто залишаємо "відпочивати" у теплому місці. Воно має підходити близько години. 

6. Якщо ваше тісто гарненько підійшло, саме час готувати найсмачніші українські пончики.

7. Зазвичай виробам надають круглої форми з отвором всередині. 

 

Як робити пончики
Як робити пончики. Фото: google.com

8. Смажити пончики слід у великій кількості розігрітої до 180 градусів олії. Смажаться такі пончики швидко, потрібно пильнувати, щоб не підгоріли.

9. Готові пончики посипаємо цукровою пудрою чи поливаємо улюбленим сиропом. 

Смачного!

 

Як приготувати справжні українські пончики
Пончики, які обожнював Михайло Коцюбинський. Фото: vezha.ua

Раніше ми розповідали, як приготувати неймовірний український десерт ґомбовці із сиром, який складається з простих та доступних інгредієнтів. 

Також ми ділилися рецептом особливої та водночас простої в приготуванні української страви — пляцок з маком та яблуком. 

Нагадаємо, ми також писали, як приготувати українські рибні товченики, про які писав Гоголь. Та дивовижний рецепт Затертої капусти, яку обожнював Франко. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB