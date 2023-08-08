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Стоит повторить: ТОП-3 стильных образов на лето, которые никогда не выйдут из моды

8 августа 2023 20:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие образы никогда не выйдут из моды – стоит повторить
Молодая женщина в стильном брючном костюме. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Летом многие настоящие модницы пытаются создавать яркие образы, чтобы чувствовать себя комфортно и, в то же время, эффектно выглядеть. Следует знать, какие стильные образы никогда не выйдут из моды, поэтому их следует повторить.

Новини.LIVE рассказывает, какие стильные образы никогда не выйдут из моды.

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Есть образы, которые идеально подойдут как для обычной прогулки с друзьями, так и для какого-нибудь мероприятия. Их можно украсить разными стильными аксессуарами и удобной обувью, чтобы создать по-настоящему летний образ.

Джинсы с футболкой белого цвета

Белая футболка и джинсы уже давно стали базовой одеждой любого гардероба. Этот образ будет всегда оставаться актуальным во все сезоны года. К нему можно добавить как спортивную обувь, так и сандалии или босоножки, а также рубашку оверсайз.

Молодая девушка в джинсах и белой футболке.
Молодая девушка в джинсах и белой футболке. Фото: Pinterest

Брючный костюм

В этом сезоне следует выбирать костюм с широкими брюками, высокой талией и свободным жакетом. Можно совмещать верх с низом, чтобы создать интересные образы. К примеру, можно одеть майку или кроп-топ под штаны, а полноценный костюм разбавить лоферами или кроссовками.

Молодая женщина в брючном костюме.
Молодая женщина в брючном костюме. Фото: Pinterest

Джемпер с шелковой юбкой

Летом шелковая юбка будет хорошо выглядеть с майками и футболками, а уже осенью их можно заменить джемперами. Стилисты советуют выбирать монохромный стиль.

Молодая женщина в джемпере и шелковой юбке.
Молодая женщина в джемпере и шелковой юбке. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие стильные вещи будут в тренде осенью 2023 года.

Раньше мы рассказывали о том, какие образы можно создать с обычными джинсами осенью 2023 года, чтобы выглядеть стильно.

Также мы сообщали о том, какие стильные образы можно создать со штанами белого цвета летом.

 

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