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ТОП-5 найкращих образів з білими штанами влітку 2023 року

1 серпня 2023 07:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Які стильні образи можна створити з білими штанами – ТОП-5 найкращих влітку 2023
Молода дівчина у білих штанах, сорочці та туфлях. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Напевно у літньому гардеробі більшості дівчат є білі штани, які додають не тільки елегантності, а ще ж ніжності та легкості. А щоб мати стильний вигляд влітку 2023 року, слід знати, з якими речами можна одягати такі штани.

Новини.LIVE розповідає про те, які образи можна створити з білими штанами влітку 2023 року.

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З чим можна поєднати білі штани?

Білі штани з топом і майкою-алкоголічкою

Майка-алкоголічка чорного кольору добре пасуватиме під широкі білі штани з легкої тканини. Але не слід обмежуватися лише чорним кольором, можна додати більш яскраву річ або одягти все біле. Під цей образ можна одягти кросівки, кеди або босоніжки.

Белые штаны под белую майку
Молода дівчина у білих штанах та білій майці. Фото: instagram.com/p/CdiAXR9NfQy/?img_index=1

Білі штани з сорочкою

Білі штани можна сміливо одягти під заправлену або навипуск сорочку, щоб мати елегантний вигляд. Влітку 2023 року особливою популярністю користуються сорочки в тонку смужку. А щоб мати більш жіночний вигляд, краще одягти балетки.

Белые штаны под рубашку
Молода дівчина у білих штанах під сорочку. Фото: Pinterest

Білі штани з топом з оголеними плечима та в’єтнамками

Топи з "вирізом Бардо" зараз є справжнім трендом, адже вони надають дуже жіночний та елегантний образ. Під ці топи краще одягнути широкі штани та в’єтнамки, та розбавити образ солом’яним капелюхом та плетеною сумкою.

Белые штаны под топ со спущенными плечами
Жінка у білих штанах під топ зі спущеними плечима. Фото: Pinterest

Білі штани з топом-бра та жакетом

Таке поєднання найкраще пасуватиме струнким молодим дівчатам. Топ додасть зухвалого вигляду, а жакет — скромності. Прикрасити цей образ можна як кросівками, так і туфлями на підборах. Вдень краще одягнути сандалі на масивній підошві.

Белые штаны с топом-бра и жакетом
Жінка в білих штанах з топом-бра і жакетом. Фото: Pinterest

Білі штани з жилетом

Костюмний жилет — це одна з наймодніших речей літнього гардеробу в цьому році. Колір жилета може бути в тон штанів або яскравих відтінків. Якщо говорити про взуття, то можна одягнути сандалі або босоніжки на підборах висотою у три-п’ять сантиметрів.

Белые штаны с костюмной жилеткой
Жінка у білих штанах з костюмним жилетом. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно носити білу спідницю максі влітку 2023 року. 

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