Які стильні образи можна створити з білими штанами – ТОП-5 найкращих влітку 2023

Молода дівчина у білих штанах, сорочці та туфлях. Фото: Freepik

Напевно у літньому гардеробі більшості дівчат є білі штани, які додають не тільки елегантності, а ще ж ніжності та легкості. А щоб мати стильний вигляд влітку 2023 року, слід знати, з якими речами можна одягати такі штани.

Новини.LIVE розповідає про те, які образи можна створити з білими штанами влітку 2023 року.

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Білі штани з топом і майкою-алкоголічкою

Майка-алкоголічка чорного кольору добре пасуватиме під широкі білі штани з легкої тканини. Але не слід обмежуватися лише чорним кольором, можна додати більш яскраву річ або одягти все біле. Під цей образ можна одягти кросівки, кеди або босоніжки.

Молода дівчина у білих штанах та білій майці. Фото: instagram.com/p/CdiAXR9NfQy/?img_index=1

Білі штани з сорочкою

Білі штани можна сміливо одягти під заправлену або навипуск сорочку, щоб мати елегантний вигляд. Влітку 2023 року особливою популярністю користуються сорочки в тонку смужку. А щоб мати більш жіночний вигляд, краще одягти балетки.

Молода дівчина у білих штанах під сорочку. Фото: Pinterest

Білі штани з топом з оголеними плечима та в’єтнамками

Топи з "вирізом Бардо" зараз є справжнім трендом, адже вони надають дуже жіночний та елегантний образ. Під ці топи краще одягнути широкі штани та в’єтнамки, та розбавити образ солом’яним капелюхом та плетеною сумкою.

Жінка у білих штанах під топ зі спущеними плечима. Фото: Pinterest

Білі штани з топом-бра та жакетом

Таке поєднання найкраще пасуватиме струнким молодим дівчатам. Топ додасть зухвалого вигляду, а жакет — скромності. Прикрасити цей образ можна як кросівками, так і туфлями на підборах. Вдень краще одягнути сандалі на масивній підошві.

Жінка в білих штанах з топом-бра і жакетом. Фото: Pinterest

Білі штани з жилетом

Костюмний жилет — це одна з наймодніших речей літнього гардеробу в цьому році. Колір жилета може бути в тон штанів або яскравих відтінків. Якщо говорити про взуття, то можна одягнути сандалі або босоніжки на підборах висотою у три-п’ять сантиметрів.

Жінка у білих штанах з костюмним жилетом. Фото: Pinterest

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