Які стильні образи можна створити з білими штанами – ТОП-5 найкращих влітку 2023

ТОП-5 найкращих образів з білими штанами влітку 2023 року
Напевно у літньому гардеробі більшості дівчат є білі штани, які додають не тільки елегантності, а ще ж ніжності та легкості. А щоб мати стильний вигляд влітку 2023 року, слід знати, з якими речами можна одягати такі штани.
Новини.LIVE розповідає про те, які образи можна створити з білими штанами влітку 2023 року.
З чим можна поєднати білі штани?
Білі штани з топом і майкою-алкоголічкою
Майка-алкоголічка чорного кольору добре пасуватиме під широкі білі штани з легкої тканини. Але не слід обмежуватися лише чорним кольором, можна додати більш яскраву річ або одягти все біле. Під цей образ можна одягти кросівки, кеди або босоніжки.
Білі штани з сорочкою
Білі штани можна сміливо одягти під заправлену або навипуск сорочку, щоб мати елегантний вигляд. Влітку 2023 року особливою популярністю користуються сорочки в тонку смужку. А щоб мати більш жіночний вигляд, краще одягти балетки.
Білі штани з топом з оголеними плечима та в’єтнамками
Топи з "вирізом Бардо" зараз є справжнім трендом, адже вони надають дуже жіночний та елегантний образ. Під ці топи краще одягнути широкі штани та в’єтнамки, та розбавити образ солом’яним капелюхом та плетеною сумкою.
Білі штани з топом-бра та жакетом
Таке поєднання найкраще пасуватиме струнким молодим дівчатам. Топ додасть зухвалого вигляду, а жакет — скромності. Прикрасити цей образ можна як кросівками, так і туфлями на підборах. Вдень краще одягнути сандалі на масивній підошві.
Білі штани з жилетом
Костюмний жилет — це одна з наймодніших речей літнього гардеробу в цьому році. Колір жилета може бути в тон штанів або яскравих відтінків. Якщо говорити про взуття, то можна одягнути сандалі або босоніжки на підборах висотою у три-п’ять сантиметрів.
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