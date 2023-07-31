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Які сумки варто носити у серпні 2023 року: наймодніші жіночі аксесуари

31 липня 2023 07:38
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Які сумки в моді влітку 2023 року – на що слід звернути увагу в серпні
Жінка з шопером, який в тренді влітку 2023 року. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Якщо раніше люди носили шопери тільки для того, щоб не брати поліетиленові пакети, то зараз вони є справжнім трендом повсякдення. А щоб мати стильний вигляд та не осоромитися перед оточуючими, потрібно знати, на що потрібно звернути увагу стосовно шоперів у серпні.

Новини.LIVE розповідає про те, які шопери є справжніми трендами у серпні 2023 року. 

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Справжні модниці дуже люблять стежити за останніми трендами не тільки одягу чи взуття, а й сумочок. Дівчата постійно шукають універсальні рішення для власних образів, обираючи одяг та взуття, яке прослужить їм тривалий час.

Плетеный шопер
Жінка у стильному образі з плетеним шопером. Фото: Pinterest

Те ж саме стосується й аксесуарів, які повинні мати актуальний вигляд та бути функціональними протягом багатьох років. Саме тому стилісти розповіли, які сумки слід обирати влітку 2023 року, щоб вони мали бездоганний вигляд.

Цього року стилісти радять звернути свою увагу на солом’яні сумки або сумки з рафії. У цьому році інфлюенсери почали використовувати ці сумки, які любила сама британська актриса Одрі Гепберн, не тільки на пляжах, а й на прогулянці містом.

Одри Хепбёрн
Британська актриса Одрі Гепберн, яка любила солом’яні сумки та сумки з рафії. Фото: Pinterest

Які образи можна створити з цими сумками?

Солом’яні сумки можна сміливо поєднувати із сукнями-комбінаціями, з сукнями з льону або в стилі кроше. Крім того, підбирати ці сумки можна під різні жилетки або шорти, а також під штани палаццо. Також під них можна одягти білу або блакитну сорочку оверсайз.

Соломенный шопер
Солом`яний шопер, який в тренді влітку 2023 року. Фото: Pinterest

Додати до цих сумок також можна цікаві головні убори, наприклад, косички, капелюхи або панами. Нарешті, завершити образ з такою сумкою можна таким взуттям, як кросівки, босоніжки, шльопанці, сандалі або в’єтнамки. 

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно носити спідницю максі білого кольору влітку 2023 року. 

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