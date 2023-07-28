Як правильно носити білу спідницю максі влітку – найкращі образи від стилістів

Як носити білу спідницю максі влітку: що не варто робити та на що звернути увагу
Трендом цього літа є стиль, який дозволяє мати розкішний вигляд, не витрачаючи на це багато грошей. Також цей тренд диктує моду на білий колір та спідниці максі, тому варто розуміти, які образи можна створювати з білими довгими спідницями.
Новини.LIVE розповідає, які образи можна створювати з білими довгими спідницями.
Як носити білі спідниці?
Спідниця максі з деніму
Стилісти радять дівчатам, які мають невеликий зріст, обирати моделі з високою талією та довжиною трохи нижче за щиколотку. Високим дівчатам слід одягати спідниці з низькою талією. Що стосується образів з такою спідницею, то з нею можна сміливо одягти будь-який короткий верх.
Спідниця-балон
Ця спідниця є досить універсальною, адже з нею можна створити не тільки жіночі та ніжні образи, а й образ справжньої рокерки. До цієї спідниці можна сміливо одягти футболки оверсайз з яскравими малюнками, худі або жакети.
Щоб зробити більш жіночний образ, можна одягти топ або коротку сорочку. Але варто розуміти, що спідниця не повинна повністю закривати щиколотку.
Спідниця максі в костюмному стилі
Така спідниця є ідеальним варіантом для офісної роботи влітку, до неї можна підібрати якийсь одяг з оголеними плечима, блузку або жилетку. Крім того, пряма спідниця візуально приховує зайве в області стегон, а щоб додати родзинки, підберіть тонкий пасок.
Біла спідниця з атласної тканини
Атласна спідниця має дуже тонку тканину, яка здатна виділити особливості тіла та збільшити небажані об’єми. Але можна комбінувати цю спідницю з довгими жакетами, футболками або кофтами.
Багатошарова спідниця з бавовни
Ця спідниця ідеально пасує під сумки та шляпи з соломи, а також під тапочки у стилі Hermes. Під неї можна підібрати в’язаний топ, легкі сорочки або бавовняні жилетки, які будуть ідеальними влітку.
Нагадаємо, ми писали про те, які образи можна створити з картатою сорочкою.
Раніше ми розповідали про те, з чим можна стильно комбінувати широкі джинси влітку.
Також ми повідомляли про те, які стильні образи можна підібрати на перше побачення влітку.