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Як носити білу спідницю максі влітку: що не варто робити та на що звернути увагу

28 липня 2023 04:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як правильно носити білу спідницю максі влітку – найкращі образи від стилістів
Жінка у спідниці максі білого кольору на прогулянці. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Трендом цього літа є стиль, який дозволяє мати розкішний вигляд, не витрачаючи на це багато грошей. Також цей тренд диктує моду на білий колір та спідниці максі, тому варто розуміти, які образи можна створювати з білими довгими спідницями.

Новини.LIVE розповідає, які образи можна створювати з білими довгими спідницями.

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Як носити білі спідниці?

Спідниця максі з деніму

Стилісти радять дівчатам, які мають невеликий зріст, обирати моделі з високою талією та довжиною трохи нижче за щиколотку. Високим дівчатам слід одягати спідниці з низькою талією. Що стосується образів з такою спідницею, то з нею можна сміливо одягти будь-який короткий верх.

Джинсовая белая юбка макси
Жінка у білій джинсовій спідниці максі. Фото: Pinterest

Спідниця-балон

Ця спідниця є досить універсальною, адже з нею можна створити не тільки жіночі та ніжні образи, а й образ справжньої рокерки. До цієї спідниці можна сміливо одягти футболки оверсайз з яскравими малюнками, худі або жакети. 

Щоб зробити більш жіночний образ, можна одягти топ або коротку сорочку. Але варто розуміти, що спідниця не повинна повністю закривати щиколотку. 

Белая юбка-баллон
Молода жінка у білій спідниці-баллоні. Фото: Pinterest

Спідниця максі в костюмному стилі

Така спідниця є ідеальним варіантом для офісної роботи влітку, до неї можна підібрати якийсь одяг з оголеними плечима, блузку або жилетку. Крім того, пряма спідниця візуально приховує зайве в області стегон, а щоб додати родзинки, підберіть тонкий пасок.

Белая костюмная юбка макси
Жінка у білій костюмній спідниці максі. Фото: Pinterest

Біла спідниця з атласної тканини

Атласна спідниця має дуже тонку тканину, яка здатна виділити особливості тіла та збільшити небажані об’єми. Але можна комбінувати цю спідницю з довгими жакетами, футболками або кофтами.

Белая атласная юбка макси
Молода жінка у білій атласній спідниці максі. Фото: Pinterest

Багатошарова спідниця з бавовни

Ця спідниця ідеально пасує під сумки та шляпи з соломи, а також під тапочки у стилі Hermes. Під неї можна підібрати в’язаний топ, легкі сорочки або бавовняні жилетки, які будуть ідеальними влітку. 

Белая многослойная хлопковая юбка макси
Біла багатошарова бавовняна спідниця максі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які образи можна створити з картатою сорочкою. 

Раніше ми розповідали про те, з чим можна стильно комбінувати широкі джинси влітку. 

Також ми повідомляли про те, які стильні образи можна підібрати на перше побачення влітку.

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