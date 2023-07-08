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Хлопець точно не встоїть! ТОП-5 літніх образів для дівчат на перше побачення

8 липня 2023 08:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Які образи можна підібрати на перше побачення – ТОП-5 кращих
Стильний літній жіночий образ для першого побачення. Фото: instagram.com/p/CtdxFzTM4A3/
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Для кожної дівчини перше побачення — це один з найхвилюючих та найзворушливіших моментів її життя, коли хочеться зачарувати хлопця своїм образом. Тому ми зібрали образи, які можна одягти на перше побачення і, при цьому, відчувати себе комфортно.

Новини.LIVE розповідає, які образи можна створити на перше побачення.

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Збираючись на перше побачення в заклад або просто на вечірню прогулянку, мабуть кожна дівчина ламає голову стосовно того, що одягти. Ми розповідаємо, як можна мати жіночний та, водночас, романтичний вигляд за допомогою невимушених образів.

Що одягти на перше побачення влітку?

Шорти із сорочкою

Перше побачення — це не про відвертість, однак, трохи спокусливості в образі не завадить. Для цього можна обрати чорні або білі шорти та поєднати їх із сорочкою оверсайз. Образ варто підкреслити ніжним макіяжем, аксесуарами та недбалим пучком.

Шорты с рубашкой
Молода дівчина, яка одягла шорти під сорочку. Фото: Pinterest

Сукня із квітковим принтом

Для побачення з хлопцем можна обрати легку сукню з квітковим принтом, голими плечима та вирізом на нозі. До цього образу можна сміливо додати невеликі локони та ніжний макіяж.

Платье с цветочным принтом
Молода дівчина у сукні з квітковим принтом. Фото: Pinterest

Лляний костюм

Костюм з льону — це досить універсальний одяг, який можна обрати для будь-яких подій. На першу зустріч із хлопцем можна додати до цього костюму туфлі на підборах та прикраси.

Льняной костюм
Молода дівчина у стильному лляному костюмі. Фото: Pinterest

Сукня максі з оголеною спиною

Довгий одяг завжди підкреслює жіночність та вишуканість, а на перше побачення можна обрати сукню, яка обтягує фігуру та має оголену спину. Так можна мати грайливий вигляд та привернути максимальну увагу хлопця.

Платье макси с оголенной спиной
Жінка у сукні максі з оголеною спиною. Фото: Pinterest

Шовкова спідниця з напівпрозорим светром

Збираючись на перше побачення, можна обрати шовкову спідницю та напівпрозорий светр, щоб мати жіночний та легкий вигляд.

Шелковая юбка со свитром
Дівчина у шовковій спідниці зі светром. Фото: Pinterest

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