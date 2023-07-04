Які сонцезахисні окуляри ніколи не вийдуть з моди – ТОП-5 актуальних аксесуарів

Носіть хоч все життя: ТОП-5 сонцезахисних окулярів, які ніколи не вийдуть з моди
Літні образи для більшості дівчат не можна уявити без сонцезахисних окулярів, тому варто знати, які окуляри більше підходять. Ми розповідаємо вам про те, які популярні сонцезахисні окуляри завжди залишатимуться в тренді та ніколи не вийдуть з моди.
Новини.LIVE розповідає про популярні сонцезахисні окуляри, які ніколи не вийдуть з моди.
Які сонцезахисні окуляри завжди залишаються актуальними?
Окуляри-авіатори
Сонцезахисні окуляри такої форми завжди личитимуть будь-яким формам обличчя. Через це такі окуляри вважаються справжньою класикою та ніколи не покинуть список найактуальніших окулярів всіх часів.
Окуляри з білою оправою
Такі окуляри можна комбінувати з одягом білого кольору, щоб мати бездоганний вигляд та викликати захват в оточуючих.
Окуляри у формі півмісяцю
Рівний зріз зверху та півколо знизу представлений в різних варіантах. Наприклад, такі окуляри можуть не мати чи мати оправу, мати напівпрозорі лінзи, а також бути віддзеркаленими або темними.
Геометричні сонцезахисні окуляри
Сонцезахисні окуляри такої форми завжди вважаються справжньою базою та залишаються в тренді вже протягом багатьох років. Такий вид окулярів можна сміливо комбінувати з класичними образами або з більш розслабленими.
Окуляри в стилі total black
Сонцезахисні окуляри, які мають чорні лінзи та чорну оправу, безумовно, є класичним аксесуаром. Їх можна поєднувати з якимись мінімалістичними та однотонними образами чи, навпаки, зі спортивними та яскравими аутфітами.
Нагадаємо, ми писали про те, які популярні пляжні сумки можна носити на прогулянці містом.
Раніше ми розповідали про те, які стильні топи в тренді влітку 2023 року.
Також ми повідомляли про те, які шорти не варто купувати влітку.