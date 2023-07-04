Які сонцезахисні окуляри ніколи не вийдуть з моди – ТОП-5 актуальних аксесуарів

Сонцезахисні окуляри в чорному кольорі, які завжди будуть в моді. Фото: Pinterest

Літні образи для більшості дівчат не можна уявити без сонцезахисних окулярів, тому варто знати, які окуляри більше підходять. Ми розповідаємо вам про те, які популярні сонцезахисні окуляри завжди залишатимуться в тренді та ніколи не вийдуть з моди.

Новини.LIVE розповідає про популярні сонцезахисні окуляри, які ніколи не вийдуть з моди.

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Які сонцезахисні окуляри завжди залишаються актуальними?

Окуляри-авіатори

Сонцезахисні окуляри такої форми завжди личитимуть будь-яким формам обличчя. Через це такі окуляри вважаються справжньою класикою та ніколи не покинуть список найактуальніших окулярів всіх часів.

Сонцезахисні окуляри-авіатори, які ніколи не вийдуть з моди. Фото: Pinterest

Окуляри з білою оправою

Такі окуляри можна комбінувати з одягом білого кольору, щоб мати бездоганний вигляд та викликати захват в оточуючих.

Сонцезахисні окуляри з білою оправою, які завжди в моді. Фото: Pinterest

Окуляри у формі півмісяцю

Рівний зріз зверху та півколо знизу представлений в різних варіантах. Наприклад, такі окуляри можуть не мати чи мати оправу, мати напівпрозорі лінзи, а також бути віддзеркаленими або темними.

Сонцезахисні окуляри у формі півмісяцю, які завжди є актуальними. Фото: Pinterest

Геометричні сонцезахисні окуляри

Сонцезахисні окуляри такої форми завжди вважаються справжньою базою та залишаються в тренді вже протягом багатьох років. Такий вид окулярів можна сміливо комбінувати з класичними образами або з більш розслабленими.

Сонцезахисні геометричні окуляри, які завжди в моді. Фото: Pinterest

Окуляри в стилі total black

Сонцезахисні окуляри, які мають чорні лінзи та чорну оправу, безумовно, є класичним аксесуаром. Їх можна поєднувати з якимись мінімалістичними та однотонними образами чи, навпаки, зі спортивними та яскравими аутфітами.

Чорні сонцезахисні окуляри, які ніколи не вийдуть з моди. Фото: Pinterest

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