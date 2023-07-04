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Носіть хоч все життя: ТОП-5 сонцезахисних окулярів, які ніколи не вийдуть з моди

4 липня 2023 06:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Які сонцезахисні окуляри ніколи не вийдуть з моди – ТОП-5 актуальних аксесуарів
Сонцезахисні окуляри в чорному кольорі, які завжди будуть в моді. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Літні образи для більшості дівчат не можна уявити без сонцезахисних окулярів, тому варто знати, які окуляри більше підходять. Ми розповідаємо вам про те, які популярні сонцезахисні окуляри завжди залишатимуться в тренді та ніколи не вийдуть з моди.

Новини.LIVE розповідає про популярні сонцезахисні окуляри, які ніколи не вийдуть з моди.

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Які сонцезахисні окуляри завжди залишаються актуальними?

Окуляри-авіатори

Сонцезахисні окуляри такої форми завжди личитимуть будь-яким формам обличчя. Через це такі окуляри вважаються справжньою класикою та ніколи не покинуть список найактуальніших окулярів всіх часів.

Солнцезащитные очки-авиаторы
Сонцезахисні окуляри-авіатори, які ніколи не вийдуть з моди. Фото: Pinterest

Окуляри з білою оправою

Такі окуляри можна комбінувати з одягом білого кольору, щоб мати бездоганний вигляд та викликати захват в оточуючих.

Солнцезащитные очки с белой оправой
Сонцезахисні окуляри з білою оправою, які завжди в моді. Фото: Pinterest

Окуляри у формі півмісяцю

Рівний зріз зверху та півколо знизу представлений в різних варіантах. Наприклад, такі окуляри можуть не мати чи мати оправу, мати напівпрозорі лінзи, а також бути віддзеркаленими або темними.

Солнцезащитные очки в форме полумесяца
Сонцезахисні окуляри у формі півмісяцю, які завжди є актуальними. Фото: Pinterest

Геометричні сонцезахисні окуляри

Сонцезахисні окуляри такої форми завжди вважаються справжньою базою та залишаються в тренді вже протягом багатьох років. Такий вид окулярів можна сміливо комбінувати з класичними образами або з більш розслабленими.

Солнцезащитные геометрические очки
Сонцезахисні геометричні окуляри, які завжди в моді. Фото: Pinterest

Окуляри в стилі total black

Сонцезахисні окуляри, які мають чорні лінзи та чорну оправу, безумовно, є класичним аксесуаром. Їх можна поєднувати з якимись мінімалістичними та однотонними образами чи, навпаки, зі спортивними та яскравими аутфітами.

Черные солнцезащитные очки
Чорні сонцезахисні окуляри, які ніколи не вийдуть з моди. Фото: Pinterest

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