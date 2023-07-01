Які топи в тренді влітку 2023 року – можна сміливо купувати

Корсетний топ, який в моді влітку 2023 року. Фото: Pinterest

Літній сезон — це саме та пора, коли всі жінки та дівчата можуть демонструвати свої фігури, одягаючи різні топи, а щоб виглядати стильно, варто знати, які топи зараз актуальні. Ми розповідаємо, які топі модні влітку 2023 року.

Новини.LIVE розповідає про найактуальніші топи для дівчат влітку 2023 року.

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Які топи в тренді влітку 2023 року?

Багато жінок дуже любить одягатися гарно та підкреслювати свою струнку фігуру різними речами. Також деякі з них люблять стежити за модою, тому варто знати, що влітку цього року трендовим є джинсовий, в’язаний та корсетний топ, а також топ, який має бретель через шию.

Джинсовий топ

Джинсові топи є зараз одними з найтрендовіших речей 2023 року, тому можна сміливо їх купувати. Варто обирати той топ, який гармонійно буде поєднуватися з різним одягом з вашого гардеробу, а також підкреслювати струнке тіло.

Джинсовий топ, який в тренді влітку 2023 року. Фото: Pinterest

В’язаний топ

Такий вид топу можна комбінувати зі штанами, спідницею або шортами, а також доповнити цей образ улюбленими кедами чи кросівками.

В'язаний топ, який в моді влітку 2023 року. Фото: Pinterest

Корсетний топ

Стилісти стверджують, що це дуже універсальний вид одягу, який є також незамінним влітку. Завдяки такому топу можна гарно підкреслити переваги свого тіла та створити велику кількість цікавих образів. Такий топ можна сміливо комбінувати зі штанами та спідницями.

Корсетний топ, який є універсальним одягом. Фото: Pinterest

Топ з бретеллю через шию

Цей варіант добре підходить для прогулянок пляжем або містом, адже в ньому будь-яка жінка виглядатиме жіночно та елегантно. Такий топ ідеально підійде під будь-який низ, який є у вас улюбленим. А щоб підкреслити свій образ, можна додати різні аксесуари.

Топ з бретеллю через шию, який в моді цього року. Фото: Pinterest

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