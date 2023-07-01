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Стильные топы, которые в моде летом 2023 года: можно комбинировать с любимыми вещами

1 июля 2023 09:31
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие топы в тренде летом 2023 года – можно смело покупать
Корсетный топ, который в моде летом 2023 года. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Летний сезон — это именно та пора, когда все женщины и девушки могут демонстрировать свои фигуры, одевая разные топы, а чтобы выглядеть стильно, стоит знать, какие топы сейчас актуальны. Мы рассказываем, какие топы в моде летом 2023 года.

Новини.LIVE рассказывает о самых актуальных топах для девушек летом 2023 года.

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Какие топы в тренде летом 2023 года?

Многие женщины очень любят одеваться красиво и подчеркивать свою стройную фигуру разными вещами. Также некоторые из них любят следить за модой, поэтому стоит знать, что летом этого года трендовым является джинсовый, вязаный и корсетный топ, а также топ, который имеет бретель через шею.

Джинсовый топ

Джинсовые топы являются сейчас одними из самых трендовых вещей 2023 года, поэтому можно смело их покупать. Следует выбирать тот топ, который гармонично будет сочетаться с разной одеждой из вашего гардероба, а также подчеркивать стройное тело.

Джинсовый топ
Джинсовый топ, который в тренде летом 2023 года. Фото: Pinterest

Вязаный топ

Такой вид топа можно комбинировать с брюками, юбкой или шортами, а также дополнить образ любимыми кедами или кроссовками.

Вязаный топ
Вязаный топ, который в моде летом 2023 года. Фото: Pinterest

Корсетный топ

Стилисты утверждают, что это очень универсальный вид одежды, который также незаменим летом. Благодаря такому топу можно подчеркнуть преимущества своего тела и создать большое количество интересных образов. Такой топ можно смело комбинировать с брюками и юбками.

Корсетный топ
Корсетный топ, являющийся универсальной одеждой. Фото: Pinterest

Топ с бретелью через шею

Этот вариант хорошо подходит для прогулок по пляжу или городу, ведь в нем любая женщина будет выглядеть женственно и элегантно. Такой топ идеально подойдет под любой низ, который у вас любимый. А чтобы подчеркнуть свой образ, можно добавить разные аксессуары.

Топ с бретелью через шею
Топ с бретелью через шею, который в моде в этом году. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие пляжные сумки смело можно носить на прогулках по городу.

Раньше мы рассказывали о том, какие стильные брюки можно приобрести весной.

Также мы сообщали о том, какие вещи никогда не выйдут из моды.

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