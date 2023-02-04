Який одяг ніколи не вийде з моди — що можна придбати на роки

Це база: одяг який ніколи не вийде з моди
Мода швидко змінюється, магазини у шалених темпах оновлюють колекції. Деколи складно прослідкувати за трендами, але стилісти заспокоїли: існує одяг, який буде доречно підкреслювати ваш стиль у будь-який час.
Про модні тенденції розповість Новини.LIVE.
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Що ніколи не вийде з моди та є класикою
Твідові жакети
Твідовий жакет ніколи не вийде з моди, бо вже не один рік та сезон пройшов перевірку часом. Лідером серед таких "вічних" стильних варіантів є Chanel. Цікаво, що вони були виготовлені дизайнерами у 90-х і досі не втрачають своєї актуальності.
Чим зручніше — тим модніше
Усі стилісти одноголосно кажуть, що чим зручніший одяг, тим, найімовірніше. він увійде до вічної класики. Зокрема, річ має бути функціональною, тобто підійти до будь-якого образу. До прикладу біла сорочка оверсайз буде чудово комбінуватися зі спідницею, брючним костюмом або доповнить образ поверх лонгсліва чи футболки. Непогано біла сорочка пасує й до купальника на пляжі.
Простий крій та базові кольори = ідеальний образ
Якщо вам складно самотужки розібратися із тим, як доречно скласти гардероб, щоб він йшов у ногу з модою та підкреслював вашу красу, то пам'ятайте, що безпрограшним варіантом будуть речі класичного крою у базовому кольорі. Вони завжди будуть доречно виглядати у будь-яку пору та рік. Найпростішим прикладом таких речей є пальто у чорному або бежевому кольорі.
Легенда ніколи не вийде з моди
Існує одяг, який настільки перевернув уявлення фешн-індустрії про естетику та красу, що він стає легендарним. Цінність такого одягу полягає саме у ефекті, який він справляє на оточення. Не всі картини стали витворами мистецтва, так само не всі пісні стали шедевральними хітами на всі роки. Така ж історія й з одягом: деякі образи навіть не запам'ятовуються, а інші — стають легендарними.
Це може бути пальто, ексклюзивна спідниця, хенд-мейд топ, взуття чи назвичайний аксесуар. Такий одяг навряд підійде для буднів, але для званих вечорів чи незвичайних заходів той самий одяг-скарб буде доцільним.
Тенденції у зачісках не змінюються так швидко, як у макіяжі та нігтях. Проте цієї весни буде в тренді мокре або об'ємне волосся, а також зачіски з проділом набік.