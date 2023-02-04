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Це база: одяг який ніколи не вийде з моди

4 лютого 2023 23:55
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Який одяг ніколи не вийде з моди — що можна придбати на роки
Який одяг є класикою
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Мода швидко змінюється, магазини у шалених темпах оновлюють колекції. Деколи складно прослідкувати за трендами, але стилісти заспокоїли: існує одяг, який буде доречно підкреслювати ваш стиль у будь-який час.

Про модні тенденції розповість Новини.LIVE.

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Що ніколи не вийде з моди та є класикою

Твідові жакети

Жакет Chanel
Chanel

Твідовий жакет ніколи не вийде з моди, бо вже не один рік та сезон пройшов перевірку часом. Лідером серед таких "вічних" стильних варіантів є Chanel. Цікаво, що вони були виготовлені дизайнерами у 90-х і досі не втрачають своєї актуальності. 

Чим зручніше — тим модніше

Блуза
NA KD

Усі стилісти одноголосно кажуть, що чим зручніший одяг, тим, найімовірніше. він увійде до вічної класики. Зокрема, річ має бути функціональною, тобто підійти до будь-якого образу. До прикладу біла сорочка оверсайз буде чудово комбінуватися зі спідницею, брючним костюмом або доповнить образ поверх лонгсліва чи футболки. Непогано біла сорочка пасує й до купальника на пляжі. 

Простий крій та базові кольори = ідеальний образ

Mango
Mango

Якщо вам складно самотужки розібратися із тим, як доречно скласти гардероб, щоб він йшов у ногу з модою та підкреслював вашу красу, то пам'ятайте, що безпрограшним варіантом будуть речі класичного крою у базовому кольорі. Вони завжди будуть доречно виглядати у будь-яку пору та рік. Найпростішим прикладом таких речей є пальто у чорному або бежевому кольорі. 

Легенда ніколи не вийде з моди

Мокре плаття Кім
Thierry Mugler

Існує одяг, який настільки перевернув уявлення фешн-індустрії про естетику та красу, що він стає легендарним. Цінність такого одягу полягає саме у ефекті, який він справляє на оточення. Не всі картини стали витворами мистецтва, так само не всі пісні стали шедевральними хітами на всі роки. Така ж історія й з одягом: деякі образи навіть не запам'ятовуються, а інші — стають легендарними. 

Це може бути пальто, ексклюзивна спідниця, хенд-мейд топ, взуття чи назвичайний аксесуар. Такий одяг навряд підійде для буднів, але для званих вечорів чи незвичайних заходів той самий одяг-скарб буде доцільним. 

Тенденції у зачісках не змінюються так швидко, як у макіяжі та нігтях. Проте цієї весни буде в тренді мокре або об'ємне волосся, а також зачіски з проділом набік. 

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