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Это база: одежда, которая никогда не выйдет из моды

4 февраля 2023 23:55
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Какая одежда никогда не выйдет из моды – что можно приобрести на годы
Какая одежда является классикой
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Мода быстро меняется, магазины в бешеных темпах обновляют коллекции. Иногда сложно проследить за трендами, но стилисты успокоили: существует одежда, которая будет уместно подчеркивать ваш стиль в любое время.

О модных тенденциях расскажет Новини.LIVE.

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Что никогда не выйдет из моды и является классикой

Твидовые жакеты

Жакет Chanel
Chanel

Твидовый жакет никогда не выйдет из моды, потому что уже не один год и сезон прошел проверку временем. Лидером среди таких "вечных" стильных вариантов Chanel. Интересно, что они были изготовлены дизайнерами в 90-х и до сих пор не теряют своей актуальности.

Чем удобнее – тем моднее

Блуза
NA KD

Все стилисты единогласно говорят, что чем удобнее одежда, тем вероятнее всего она войдет в вечную классику. В частности, вещь должна быть функциональной, то есть подойти к любому образу. К примеру, белая рубашка оверсайз будет прекрасно комбинироваться с юбкой, брючным костюмом или дополнит образ поверх лонгслива или футболки. Неплохо белая рубашка подходит и купальнику на пляже.

Простой крой и базовые цвета = идеальный образ

Mango
Mango

Если вам сложно самостоятельно разобраться с тем, как уместно сложить гардероб, чтобы он шел в ногу с модой и подчеркивал вашу красоту, то помните, что беспроигрышным вариантом будут вещи классического кроя в базовом цвете. Они всегда будут уместно смотреться в любое время и год. Простейшим примером таких вещей является пальто в черном или бежевом цвете.

Легенда никогда не выйдет из моды

Мокрое платье Ким
Thierry Mugler

Существует одежда, которая настолько перевернула представление фэшн-индустрии об эстетике и красоте, что она становится легендарной. Ценность такой одежды заключается именно в эффекте, который он производит на окружающих. Не все картины стали произведениями искусства, не все песни стали шедевральными хитами на все годы. Такая же история и с одеждой: некоторые образы даже не запоминаются, а другие становятся легендарными.

Это может быть пальто, эксклюзивная юбка, хенд-мейд топ, обувь или обычный аксессуар. Такая одежда вряд ли подойдет для будней, но для званых вечеров или необычных мероприятий та же одежда-сокровище будет целесообразной.

Тенденции в прическах не меняются так быстро, как в макияже и ногтях. Однако этой весной будут в тренде мокрые или объемные волосы, а также прически с пробором набок.

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