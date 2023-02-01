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Мода 2000-х повертається: п'ять трендових зачісок на весняний сезон 2023

1 лютого 2023 22:43
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Зачіски 2023 — що буде у тренді навесні
Які зачіски увійшли до тренду 2023
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Тенденції у зачісках не змінюються так швидко, як у макіяжі та нігтях. Проте цієї весни буде в тренді мокре або об'ємне волосся, а також зачіски з проділом набік. 

Про це пише BAZAAR

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У всіх різна довжина та текстура волосся, тому не всім якась нова зачіска сприйметься легко. Однак покази в Нью-Йорку, Лондоні, Мілані та Парижі справді показали кілька чітких трендів у зачісках, які може носити кожен. В більшості це відродження образів початку 2000-х років, а також новий погляд на ваше узголів'я і круті способи зав’язування волосся. Тенденції у зачісках, які, будуть домінувати цієї весни та далі:

Боб довжиною до підборіддя

Боб довжиною до підборіддя також відомий як середня зачіска боб. Ця довжина пасує практично усім формам обличчя, але найбільше підходить вузьколицим дівчатам.

Таку зачіску носить модель Хайлі Бібер, акторка вірусного серіалу Wednesday Дженна Ортега чи відома американська блогерка Емма Чемберлен.

 

 

 Зачіска "Мокрий погляд"

Ефект мокрого волосся — один з найгарячіших тенденцій серед вечірніх зачісок. Знаменитості все частіше вибирають прості зачіски, роблячи мокрі погляди. Мокре волосся зараз просто всюди.

Таку зачіску можна побачити у Белли Хадід на показі Вікторії Бекхем.

зачіски

Мокре волосся може виглядати як пляжним, так і панським, залежно від укладки. У Dries це було останнє.

зачіски

Також вологе і блискуче волосся легко та стильно поєднуються з червоними губами. 

зачіски

Зачіски з проділом набік

І довго, і коротке волосся може потрапити в цей тренд. Це демонструє Loewe.

зачіски

зачіски

Зачіска Y2K

Зачіска з далеких 2000 повернеться в тренди у 2023. 

зачіски

Заплетені коси

Цієї весни не просто збирайте волосся в звичайний хвіст або пучок, адже є багато крутіших способів зібрати волосся. Косички, кінський хвіст, низький заплетений хвіст та верхні вузли увірвуться у весняні тренди. Є безліч варіантів, з яких можна дібрати той, який найбільше пасує.

зачіски

зачіски

зачіски

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як зробити ідеальну зачіску, якщо немає світла. Для пружних та легких кучерів всього лише знадобиться футболка, шкарпетка або ж бандана. 

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