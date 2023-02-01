Прически 2023 – что будет в тренде весной

Какие прически вошли в тренд 2023

Тенденции в прическах не меняются так быстро, как в макияже и ногтях. Однако этой весной будут в тренде мокрые или объемные волосы, а также прически с пробором в сторону.

Об этом пишет BAZAAR.

У всех разная длина и текстура волос, поэтому не всем какая-то новая прическа примется легко. Однако показы в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже показали несколько четких трендов в прическах, которые может носить каждый. В большинстве своем это возрождение образов начала 2000-х годов, а также новый взгляд на ваше изголовье и крутые способы завязывания волос. Тенденции в прическах, которые будут доминировать этой весной и далее:

Боб длиной до подбородка

Боб длиной до подбородка также известен как средняя прическа боб. Эта длина подходит практически всем формам лица, но наиболее подходит узколицым девушкам.

Такую прическу носит модель Хайли Бибер, актриса вирусного сериала Wednesday Дженна Ортега или известная американская блоггер Эмма Чемберлен.

Прическа "Мокрый взгляд"

Эффект мокрых волос — одна из самых горячих тенденций среди вечерних причесок. Знаменитости все чаще выбирают простые прически, делая мокрые взгляды. Мокрые волосы сейчас просто повсюду.

Такую прическу можно увидеть у Беллы Хадид на показе Виктории Бекхэма.

Мокрые волосы могут выглядеть как пляжными, так и барскими, в зависимости от укладки. У Dries это было последнее.

Также влажные и блестящие волосы легко и стильно сочетаются с красными губами.

Прически с пробором набок

И длинные, и короткие волосы могут попасть в этот тренд. Это показывает Loewe.

Прическа Y2K

Прическа из дальних 2000 года вернется в тренды в 2023 году.

Заплетенные косы

Этой весной не просто собирайте волосы в обычный хвост или пучок, ведь есть много более крутых способов собрать волосы. Косички, конский хвост, низкий заплетенный хвост и верхние узлы ворвутся в весенние тренды. Есть множество вариантов, из которых можно подобрать тот, который наиболее подходит.

Напомним, недавно мы писали, как сделать идеальную прическу, если нет света. Для упругих и легких кудрей всего лишь понадобится футболка, носок или бандана.