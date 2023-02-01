Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Красота arrow Мода 2000-х возвращается: пять трендовых причесок на весенний сезон 2023 года arrow

Мода 2000-х возвращается: пять трендовых причесок на весенний сезон 2023 года

1 февраля 2023 22:43
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Прически 2023 – что будет в тренде весной
Какие прически вошли в тренд 2023
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Тенденции в прическах не меняются так быстро, как в макияже и ногтях. Однако этой весной будут в тренде мокрые или объемные волосы, а также прически с пробором в сторону.

Об этом пишет BAZAAR.

Читайте также:

У всех разная длина и текстура волос, поэтому не всем какая-то новая прическа примется легко. Однако показы в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже показали несколько четких трендов в прическах, которые может носить каждый. В большинстве своем это возрождение образов начала 2000-х годов, а также новый взгляд на ваше изголовье и крутые способы завязывания волос. Тенденции в прическах, которые будут доминировать этой весной и далее:

Боб длиной до подбородка

Боб длиной до подбородка также известен как средняя прическа боб. Эта длина подходит практически всем формам лица, но наиболее подходит узколицым девушкам.

Такую прическу носит модель Хайли Бибер, актриса вирусного сериала Wednesday Дженна Ортега или известная американская блоггер Эмма Чемберлен.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by David Stanwell (@davestanwell)

 

Прическа "Мокрый взгляд"

Эффект мокрых волос — одна из самых горячих тенденций среди вечерних причесок. Знаменитости все чаще выбирают простые прически, делая мокрые взгляды. Мокрые волосы сейчас просто повсюду.

Такую прическу можно увидеть у Беллы Хадид на показе Виктории Бекхэма.

прически

Мокрые волосы могут выглядеть как пляжными, так и барскими, в зависимости от укладки. У Dries это было последнее.

прически

Также влажные и блестящие волосы легко и стильно сочетаются с красными губами.

прически

Прически с пробором набок

И длинные, и короткие волосы могут попасть в этот тренд. Это показывает Loewe.

прически

прически

Прическа Y2K

Прическа из дальних 2000 года вернется в тренды в 2023 году.

прически

Заплетенные косы

Этой весной не просто собирайте волосы в обычный хвост или пучок, ведь есть много более крутых способов собрать волосы. Косички, конский хвост, низкий заплетенный хвост и верхние узлы ворвутся в весенние тренды. Есть множество вариантов, из которых можно подобрать тот, который наиболее подходит.

прически

прически

прически

Напомним, недавно мы писали, как сделать идеальную прическу, если нет света. Для упругих и легких кудрей всего лишь понадобится футболка, носок или бандана.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з фото

23:45 Оккупанты обстреляли многоэтажку в Краматорске, под завалами люди

23:30 Справедливость будет обеспечена: Зеленский рассказал про обыски в Украине

23:13 Неуплата долгов: будут ли отключать подачу электричества потребителям

23:12 Враг пытается расширить географию наступления: Маляр про ситуацию на восточном фронте

Новина з фото

22:58 В Эстонии создали гигантскую скульптуру Зеленского в виде статуи Свободы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:42 США могут в пятницу объявить о новом пакете помощи Украине, в который входят высокоточные бомбы

22:20 В Киеве работник миграционной полиции организовал бордель

22:15 Статус изгнанников: Чарльз III не знает, как обращаться с принцем Гарри и Меган Маркл на коронации

21:55 Лунный посевной календарь на февраль 2023 года: что можно сеять и сажать для хорошего урожая

21:50 В Херсоне осталось 20% населения от довоенного количества

Новина з відео

21:25 Данилов резко ответил на предложение Грузии провести переговоры с рф

Новина з відео

19:57 Все законно: военный комиссар объяснил, почему повестки вручают в общественных местах

Новина з відео

19:53 Передавал данные российской разведке: СБУ задержала сотрудника Укроборонпрома

Новина з відео

19:45 Imagine Dragons записали креативное поздравление, которое можно услышать в украинском самолете перед взлетом

Новина з відео

19:14 СБУ обезвредила в Киеве банду рэкетиров, действовавшую под видом добробатов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:10 Застройке быть или нет: как одесситы относятся к внесению города под защиту ЮНЕСКО

Эксклюзив

17:40 KAZKA и MONATIK зажгли на благотворительном аукционе, где удалось собрать 1 миллион гривен: фоторепортаж

Новина з відео

17:15 Гороскоп на 2 февраля: Весам — слушать внутренний голос, Козерогам — попробовать новое

Новина з відео

15:20 Саакашвили попросил в случае смерти похоронить его в Украине

Эксклюзив

15:00 Одесский зоопарк во время блэкаута: как спасают животных

Эксклюзив

20:45 От премиум-дома в Киеве до камеры в СИЗО: на сколько лет могут сесть скандальные секс-блоггеры

Эксклюзив

20:30 "Мы можем потерять определенные территории, но ненадолго": астролог дала прогноз боевых действий в феврале

Эксклюзив

19:07 Потери россиян в январе вдвое побили рекорд смертей в Афганистане за 10 лет: анализ шокирующих цифр

17:25 "Требования времени таковы, что каждая школа будет нуждаться в таком укрытии", — в Харькове обустроили первое школьное бомбоубежище

Эксклюзив

16:00 Могилянка вдохновила: в университете Каразина и академии Чайковского отказались от русского языка

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

15:25 Что может грозить организаторам пьяных секс-вечеринок в Киеве: комментарий юриста

Эксклюзив

15:00 Одесский зоопарк во время блэкаута: как спасают животных

Эксклюзив

09:00 Капкан для россиян: превратится ли левобережье Днепра в "котел" для оккупантов

08:00 Доплаты военным, субсидии, выплаты беженцам и бесплатные LED-лампы: что изменится с 1 февраля

18:30 Как изменилась военная тактика россии за почти год полномасштабного вторжения

Актуальное по теме

None 1 Февраль 23:44

Оккупанты обстреляли многоэтажку в Краматорске, под завалами люди

None 1 Февраль 23:45

Справедливость будет обеспечена: Зеленский рассказал про обыски в Украине

None 1 Февраль 16:51

Неуплата долгов: будут ли отключать подачу электричества потребителям

None 1 Февраль 23:10

Враг пытается расширить географию наступления: Маляр про ситуацию на восточном фронте

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB