Які стильні штани купити на весну-2023 — топ-5 фасонів

Дизайнери пропонують джинси з екстраоб’ємними штанинами чи класичні широкі штани

Готуючись до весняного сезону, саме час перебрати гардероб та зробити нові покупки. Окрім улюблених сорочок, суконь, футболок та жакетів, незмінними у гардеробі цієї весни однозначно будуть штани.

Новини.LIVE дізналися, які штани користуватимуться популярністю серед модниць та як їх стилізувати.

Штани з високою посадкою

Базові речі — запорука стилю поза часом. І штани з завищеною талією тому доказ. З сезону в сезон вони кочують у гардероби модниць, доводячи свою універсальність. На прогулянку з друзями, побачення, подорож, в офіс чи на відпочинок за місто — такі штани обов’язково стануть у пригоді.

Широкі штани

Що стосується силуетів штанів, то останні кілька сезонів домінували широкі фасони. Робіть ставку на такі матеріали, як атлас чи льон. Найкращим та найпростішим поєднанням для таких штанів буде простий топ із рукавами у базовому відтінку чи сорочка та улюблена пара взуття без підборів.

Штани Карго

Схоже, що карго з нами надовго. Протягом декількох сезонів ця модель штанів не сходить зі шпальт модних хронік. Модні інфлюенсери та зірки прикипіли всім серцем до карго та зробили їх мало не обов’язковою складовою гардероба весни. Стильно така модель виглядає з боді та топами, що оголюють живіт.

Білі штани

Білий нагадує про свіжість та початок чогось нового, у нашому випадку — весни. Коли сніги зійдуть, а на вулиці буде сонячно, діставайте улюблені білі штани та поєднуйте з улюбленими куртками чи жакетами для більш елегантного образу.

Джинси з екстраоб’ємними штанинами

Якщо ви не боїтеся екстраоб’ємів, то біжіть у магазини за джинсами з широкими штанинами. У 2023-му це така собі нова версія "бойфрендів", лише тепер вони стали ще більшими. Комбінуйте їх із джинсовою сорочкою в тон чи жакетом і золотими прикрасами. Можна також додати підбори для більш жіночного образу або ж масивні кросівки для більш розслабленого варіанту.

Нагадаємо, нещодавно Андре Тан назвав головні тренди 2023 року. У них входять майка, паєтки, широкі штани і не тільки.