Какие стильные брюки купить на весну-2023 — топ-5 фасонов

Дизайнеры предлагают джинсы с экстраобъемными штанинами или классические широкие штаны.

Готовясь к весеннему сезону, самое время перебрать гардероб и совершить новые покупки. Кроме любимых рубашек, платьев, футболок и жакетов, неизменными в гардеробе этой весной однозначно будут брюки.

Новини.LIVE узнали, какие брюки будут пользоваться популярностью среди модниц и как их стилизовать.

Брюки с высокой посадкой

Базовые вещи — залог стиля вне времени. И штаны с завышенной талией тому доказательство. Из сезона в сезон они кочуют в гардеробы модниц, доказывая свою универсальность. На прогулку с друзьями, свидание, путешествие, в офис или на отдых за город — такие штаны обязательно пригодятся.

Широкие брюки

Что касается силуэтов брюк, то в последние несколько сезонов доминировали широкие фасоны. Делайте ставку на такие материалы, как атлас или лен. Лучшим и простым сочетанием для таких штанов будет простой топ с рукавами в базовом оттенке или рубашка и любимая пара обуви без каблука.

Брюки Карго

Похоже, что карго с нами надолго. В течение нескольких сезонов эта модель брюк не сходит со страниц модных хроник. Модные инфлюэнсеры и звезды прикипели всем сердцем к карго и сделали их чуть ли не обязательной составляющей весеннего гардероба. Стильно такая модель смотрится с боди и топами, обнажающими живот.

Белые брюки

Белый напоминает о свежести и начале чего-то нового, в нашем случае весны. Когда снеги сойдут, а на улице будет солнечно, доставайте любимые белые брюки и сочетайте с любимыми куртками или жакетами для более элегантного образа.

Джинсы с экстраобъемными штанинами

Если вы не боитесь экстра объемов, то бегите в магазины за джинсами с широкими штанинами. В 2023-м это этакая новая версия "бойфрендов", только теперь они стали еще больше. Комбинируйте их с джинсовой рубашкой в тон или жакетом и золотыми украшениями. Можно также добавить каблуки для более женственного образа или массивные кроссовки для более расслабленного варианта.

Напомним, недавно Андре Тан назвал главные тренды 2023 года. В них входят майка, пайетки, широкие штаны и не только.