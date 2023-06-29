Які пляжні сумки можна носити в місті – ТОП-5 модних аксесуарів

Плетена сумка, яку можна носити як на пляжі, так і на прогулянці містом. Фото: Freepik

Є декілька речей, які в сучасні дні різні жінки та дівчата носять не тільки на пляж. Мова йде про суцільні купальники, які деякі одягають як боді в повсякденні, також до цього можна віднести пляжну сумку, яку можна носити також не тільки біля морів та океанів.

Новини.LIVE розповідає, які пляжні сумки здатні зробити повсякденні образи ультрамодними.

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Плетений тоут

Це досить велика сумка, яка має дві ручки для носіння речей, верх без застібки та одне відділення, але не має кишень. Стилісти радять купувати плетені моделі, які мають ручки зі шкіри та жорсткий каркас.

Плетений тоут, який можна носити не тільки на пляжі. Фото: Pinterest

Сумка-корзинка

За допомогою такої сумки можна додати до свого образу пікантності. Її можна брати для прогулянок містом, а якщо її зовнішній вигляд здається дуже банальним, до неї можна додати шовкову хустку з якимось кольоровим принтом.

Сумка-корзинка, яка додає образу пікантності. Фото: Pinterest

Плетена торбина

У літній сезон такий аксесуар є одним з трендових, тому можна додати до свого образу авоську масивної в’язки. Можна комбінувати цей аксесуар з сукнями, які зроблені з легких тканин, або з нарядами морської тематики.

Плетена торбина, яка є однією з трендових речей літа. Фото: Pinterest

Солом'яна сумка жорсткої форми

Цей вид сумок можна використовувати як для романтичних образів, так і для строгих. Наприклад, для романтичного виходу можна обрати солом’яну сумку у формі півмісяця, а для строгих — сумку квадратної форми.

Солом'яна сумка жорсткої форми, яку можна носити як під романтичний, так і під строгий образ. Фото: Pinterest

Гумова сумка

Така сумка має декілька переваг: вона легко очищується від піску, а також пасуватиме не тільки для пляжу, а й для прогулянок містом.

Резинова сумка, яка виглядає дуже стильно. Фото: instagram.com/p/CnFHJ6NNBAN/

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