Які пляжні сумки можна носити в місті – ТОП-5 модних аксесуарів

Носіть їх не тільки біля моря: ТОП-5 пляжних сумок для прогулянок містом
Є декілька речей, які в сучасні дні різні жінки та дівчата носять не тільки на пляж. Мова йде про суцільні купальники, які деякі одягають як боді в повсякденні, також до цього можна віднести пляжну сумку, яку можна носити також не тільки біля морів та океанів.
Новини.LIVE розповідає, які пляжні сумки здатні зробити повсякденні образи ультрамодними.
Які пляжні сумки можна носити в повсякденні?
Плетений тоут
Це досить велика сумка, яка має дві ручки для носіння речей, верх без застібки та одне відділення, але не має кишень. Стилісти радять купувати плетені моделі, які мають ручки зі шкіри та жорсткий каркас.
Сумка-корзинка
За допомогою такої сумки можна додати до свого образу пікантності. Її можна брати для прогулянок містом, а якщо її зовнішній вигляд здається дуже банальним, до неї можна додати шовкову хустку з якимось кольоровим принтом.
Плетена торбина
У літній сезон такий аксесуар є одним з трендових, тому можна додати до свого образу авоську масивної в’язки. Можна комбінувати цей аксесуар з сукнями, які зроблені з легких тканин, або з нарядами морської тематики.
Солом'яна сумка жорсткої форми
Цей вид сумок можна використовувати як для романтичних образів, так і для строгих. Наприклад, для романтичного виходу можна обрати солом’яну сумку у формі півмісяця, а для строгих — сумку квадратної форми.
Гумова сумка
Така сумка має декілька переваг: вона легко очищується від піску, а також пасуватиме не тільки для пляжу, а й для прогулянок містом.
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