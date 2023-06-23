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Тримайте в шафі влітку: ТОП-5 головних трендів чоловічого гардеробу в 2023 році

23 червня 2023 20:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Які головні елементи в чоловічому гардеробі є модними в 2023 році – носіть це
Чоловік в льняній сорочці, яка в моді влітку 2023 року. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Літо — це саме той період, коли люди можуть змінювати свій стиль та демонструвати оточуючим свою індивідуальність, причому, це можуть робити не тільки жінки, а й чоловіки. Тому ми пояснюємо, які речі в тренді влітку 2023 року для чоловіків.

Новини.LIVE розповідає, що зараз в моді для чоловіків на літо 2023 року.

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Головні тренди для чоловіків

Яскраві відтінки

Чоловічий літній гардероб влітку 2023 року повинен складатися з одягу яскравих відтінків. Так, можна придбати яскраві футболки, шорти або сорочки, які доповнять образ. Також в моді зараз різні геометричні фігури або абстракція, які освіжать образ чоловіка.

Легка тканина

Під час спеки особливо важливо робити акцент на дихаючих тканинах, щоб тіло відчувало комфорт. Тому ідеальним варіантом на літо для чоловіків будуть матеріали з льону та бавовни, які є, свого роду, вентиляцією, одночасно, створюючи стильний образ.

Чоловік в льняній сорочці
Чоловік в льняній сорочці, яка в моді влітку 2023 року. Фото: Pinterest

Шорти до коліна та бермуди

Влітку 2023 року дуже модними стали шорти до коліна та подовжені бермуди, які стануть ідеальним варіантом не тільки для повсякдення, а й для відпочинку на пляжі. Для яхтового стилю бермуди можна комбінувати з різними сорочками, а для стильного повсякдення — шорти до коліна з поло чи футболками.

Аксесуари

Аксесуари завжди додають образу стилю та цікавості, а влітку 2023 року для чоловіків модними будуть:

  • сонцезахисні окуляри з яскравими оправами;
  • капелюхи-трапери,
  • сумки-месенджери,
  • рюкзаки із натуральної шкіри.
Рюкзак из кожи
Чоловічий рюкзак з натуральної шкіри, який в тренді влітку 2023 року. Фото: Pinterest

Кеди та сандалії

Чоловіче взуття завжди показує, наскільки чоловік стежить за модою, тому в літньому гардеробі повинно бути правильне взуття. У цей літній сезон в тренде кеди та сандалії, які можна комбінувати з різними образами. Щоб додати індивідуальності, варто обирати оригінальні деталі чи яскраві відтінки.

Нагадаємо, ми писали про найкращі аксесуари на літо, які доповнять будь-який образ.

Раніше ми розповідали про сукні, яких потрібно позбутися в літній сезон 2023 року.

Також ми повідомляли про те, чи потрібно в літню пору року приймати вітамін D.

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