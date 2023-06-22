ТОП-5 аксесуарів на літо 2023 — що в моді

ТОП-5 аксесуарів на літо, які зроблять будь-який образ розкішним
Вдало підібрані аксесуари доповнюють та прикрашають будь-який образ. Вдало підібрані прикраси перетворять на стильний лук навіть найпростіше вбрання.
Новини.LIVE підібрали ТОП-5 аксесуарів цього літа, які додадуть особливості будь-якому образу.
Сережки-конго
Цього літа варто звернути увагу на стримані та елегантні сережки-конго. Такі кільця чудово виглядатимуть на вечірніх заходах і з зібраним волоссям.
Прикраси з перлами
Оскільки перли аксесуар недешевий, їх вважають прекрасною заможних та вишуканих леді. Тому намисто, сережки чи браслети додадуть образу неабиякої елегантності та романтичності.
Годинник
Вдало підібрані годинники також можуть акцентом в образі та надавати йому жіночності, а не лише ділового вигляду. Серед сучасного вибору — сотні варіантів на будь-який смак. Аксесуари підійдуть до суконь, образів на повсякдень та навіть до спортивних луків.
Каблучки
Для того аби виглядати дорого та розкішно не обов'язково носити діаманти. Є безліч інших каменів, які додадуть у ваш образ родзинку. Також можна використати якісну біжутерію та зробити образ яскравішим.
Ланцюжки
Зовсім нещодавно у тренди увірвались лаконічні, ніжні та стримані ланцюжки, якими можна доповнити будь-який образ. Одна чи кілька різних за розміром прикрас зі срібла чи золота, додадуть жіночності образу і візуально зроблять шию більш витонченою.
Також особливу увагу варто звернути на ланцюжки з опалами.
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