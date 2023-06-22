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ТОП-5 аксесуарів на літо, які зроблять будь-який образ розкішним

22 червня 2023 17:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
ТОП-5 аксесуарів на літо 2023 — що в моді
Жіночі аксесуари. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вдало підібрані аксесуари доповнюють та прикрашають будь-який образ. Вдало підібрані прикраси перетворять на стильний лук навіть найпростіше вбрання. 

Новини.LIVE підібрали ТОП-5 аксесуарів цього літа, які додадуть особливості будь-якому образу. 

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Сережки-конго

Цього літа варто звернути увагу на стримані та елегантні сережки-конго. Такі кільця чудово виглядатимуть на вечірніх заходах і з зібраним волоссям.

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Сережки-конго. Фото: Pexels

Прикраси з перлами

Оскільки перли аксесуар недешевий, їх вважають прекрасною заможних та вишуканих леді. Тому намисто, сережки чи браслети додадуть образу неабиякої елегантності та романтичності. 

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Браслет з перлинами. Фото: google.com
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Намисто з перлинами. Фото: google.com

Годинник

Вдало підібрані годинники також можуть акцентом в образі та надавати йому жіночності, а не лише ділового вигляду. Серед сучасного вибору — сотні варіантів на будь-який смак. Аксесуари підійдуть до суконь, образів на повсякдень та навіть до спортивних луків.

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Жіночий годинник. Фото: Pexels

Каблучки

Для того аби виглядати дорого та розкішно не обов'язково носити діаманти. Є безліч інших каменів, які додадуть у ваш образ родзинку. Також можна використати якісну біжутерію та зробити образ яскравішим. 

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Каблучки з перлами. Фото: google
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Каблучки з біжутерії. Фото: google

Ланцюжки

Зовсім нещодавно у тренди увірвались лаконічні, ніжні та стримані ланцюжки, якими можна доповнити будь-який образ. Одна чи кілька різних за розміром прикрас зі срібла чи золота, додадуть жіночності образу і візуально зроблять шию більш витонченою.

Також особливу увагу варто звернути на ланцюжки з опалами.

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Жіночі ланцюжки. Фото: black_and_white\Instagram
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Ланцюжким з опалом. Фото: black_and_white\Instagram

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ТОП-6 босоніжок на літо 2023. 

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