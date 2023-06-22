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ТОП-5 аксессуаров на лето, которые сделают любой образ роскошным

22 июня 2023 17:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ТОП-5 аксессуаров на лето 2023 — что в моде
Женские аксессуары. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Удачно подобранные аксессуары дополняют и украшают любой образ. Удачно подобранные украшения превратят в стильный лук даже самый простой наряд.

Новини.LIVE подобрали ТОП-5 аксессуаров этим летом, которые придадут особенности любому образу.

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Серьги-конго

Этим летом стоит обратить внимание на сдержанные и элегантные серьги-конго. Такие кольца будут прекрасно смотреться на вечерних мероприятиях и с собранными волосами.

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Серьги-конго. Фото: Pexels

Украшения с жемчугом

Поскольку жемчуг аксессуар недешевый, их считают прекрасной состоятельной и изысканной леди. Поэтому бусы, серьги или браслеты придадут образу незаурядной элегантности и романтичности.

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Браслет с жемчугом. Фото: google.com
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Ожерелье с жемчужинами. Фото: google.com

Часы

Удачно подобранные часы также могут акцентировать в образе и придавать ему женственность, а не только деловой вид. Среди современного выбора — сотни вариантов на любой вкус. Аксессуары подойдут к платьям, образам на повседневную жизнь и даже к спортивным лукам.

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Женские часы. Фото: Pexels

Кольца

Для того чтобы выглядеть дорого и роскошно, необязательно носить бриллианты. Есть множество других камней, которые добавят в ваш образ изюминку. Также можно использовать качественную бижутерию и сделать образ ярче.

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Кольца с жемчугом. Фото: google
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Кольца из бижутерии. Фото: google

Цепочки

Совсем недавно в тренды ворвались лаконичные, нежные и сдержанные цепочки, которыми можно дополнить любой образ. Одно или несколько разных по размеру украшений из серебра или золота, придадут женственности образ и визуально сделают шею более изощренной.

Также особое внимание следует обратить на цепочки с опалами.

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Женские цепочки. Фото: black_and_white\Instagram
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Цепочкой с опалом. Фото: black_and_white\Instagram

Напомним, недавно мы писали о ТОП-6 босоножек на лето 2023 года.

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