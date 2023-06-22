ТОП-5 аксессуаров на лето 2023 — что в моде

ТОП-5 аксессуаров на лето, которые сделают любой образ роскошным
Удачно подобранные аксессуары дополняют и украшают любой образ. Удачно подобранные украшения превратят в стильный лук даже самый простой наряд.
Новини.LIVE подобрали ТОП-5 аксессуаров этим летом, которые придадут особенности любому образу.
Серьги-конго
Этим летом стоит обратить внимание на сдержанные и элегантные серьги-конго. Такие кольца будут прекрасно смотреться на вечерних мероприятиях и с собранными волосами.
Украшения с жемчугом
Поскольку жемчуг аксессуар недешевый, их считают прекрасной состоятельной и изысканной леди. Поэтому бусы, серьги или браслеты придадут образу незаурядной элегантности и романтичности.
Часы
Удачно подобранные часы также могут акцентировать в образе и придавать ему женственность, а не только деловой вид. Среди современного выбора — сотни вариантов на любой вкус. Аксессуары подойдут к платьям, образам на повседневную жизнь и даже к спортивным лукам.
Кольца
Для того чтобы выглядеть дорого и роскошно, необязательно носить бриллианты. Есть множество других камней, которые добавят в ваш образ изюминку. Также можно использовать качественную бижутерию и сделать образ ярче.
Цепочки
Совсем недавно в тренды ворвались лаконичные, нежные и сдержанные цепочки, которыми можно дополнить любой образ. Одно или несколько разных по размеру украшений из серебра или золота, придадут женственности образ и визуально сделают шею более изощренной.
Также особое внимание следует обратить на цепочки с опалами.
Напомним, недавно мы писали о ТОП-6 босоножек на лето 2023 года.