ТОП-5 аксессуаров на лето 2023 — что в моде

Женские аксессуары. Фото: google.com

Удачно подобранные аксессуары дополняют и украшают любой образ. Удачно подобранные украшения превратят в стильный лук даже самый простой наряд.

Новини.LIVE подобрали ТОП-5 аксессуаров этим летом, которые придадут особенности любому образу.

Читайте также:

Серьги-конго

Этим летом стоит обратить внимание на сдержанные и элегантные серьги-конго. Такие кольца будут прекрасно смотреться на вечерних мероприятиях и с собранными волосами.

Серьги-конго. Фото: Pexels

Украшения с жемчугом

Поскольку жемчуг аксессуар недешевый, их считают прекрасной состоятельной и изысканной леди. Поэтому бусы, серьги или браслеты придадут образу незаурядной элегантности и романтичности.

Браслет с жемчугом. Фото: google.com

Ожерелье с жемчужинами. Фото: google.com

Часы

Удачно подобранные часы также могут акцентировать в образе и придавать ему женственность, а не только деловой вид. Среди современного выбора — сотни вариантов на любой вкус. Аксессуары подойдут к платьям, образам на повседневную жизнь и даже к спортивным лукам.

Женские часы. Фото: Pexels

Кольца

Для того чтобы выглядеть дорого и роскошно, необязательно носить бриллианты. Есть множество других камней, которые добавят в ваш образ изюминку. Также можно использовать качественную бижутерию и сделать образ ярче.

Кольца с жемчугом. Фото: google

Кольца из бижутерии. Фото: google

Цепочки

Совсем недавно в тренды ворвались лаконичные, нежные и сдержанные цепочки, которыми можно дополнить любой образ. Одно или несколько разных по размеру украшений из серебра или золота, придадут женственности образ и визуально сделают шею более изощренной.

Также особое внимание следует обратить на цепочки с опалами.

Женские цепочки. Фото: black_and_white\Instagram

Цепочкой с опалом. Фото: black_and_white\Instagram

Напомним, недавно мы писали о ТОП-6 босоножек на лето 2023 года.