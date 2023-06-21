Тренди босоніжок на літо 2023 — які моделі у фаворитах

Легкі, комфортні та естетичні: ТОП-6 босоніжок цього літа
Легкі, сучасні та стильні босоніжки slip on — маст-хевом літа 2023. Вони стали втіленням легкого поєднання розкоші та комфортну.
Vogue.ua виокремило ТОП-6 босоніжок на літо 2023.
ТОП-6 босоніжок цього літа
Це літнє взуття легко взувається та поєднується майже з усім. Босоніжки стали універсальним елементом літнього гардероба, який якнайкраще пасує і для міських образів з джинсами чи вузькими штанами, так і для особливих нагод — з шортами та сукнями всіх видів.
Плетені slip on у стилі "тиха розкіш"
Bottega Veneta визначають мистецтво плетіння цього літа. Бренд пропонує моделі зі шкіри або з натуральної рафії. Нейтральні тони гармонують з усім літнім гардеробом.
Босоніжки на скульптурних підборах
Такий незвичайний каблук у босоніжках від Loewe забезпечують грайливий штрих, необхідний для літніх ночей та особливий вигляд.
Slip on на підборах kitten heel
Kitten heel не перестає дивувати кількістю нових та унікальних моделей. Босоніжки в стилі ретро від Jimmy Choo, версія з ремінцями від Aeyde, і, нарешті, яскраві помаранчеві босоніжки, запропоновані The Attico.
Босоніжки на плоскій підошві
Босоніжки на плоскій підошві не менш елегантні та вишукані. Вони легкі, комфортні та є невід’ємною частиною літнього гардероба. Босоніжки ідеально виглядають з улюбленими джинсами, максісукнями та кольоровими лляними штанами.
Босоніжки на високих підборах
Такі босоніжки на високих підборах нагадують стиль ляльки Барбі. Найкращий вигляд мають моделі нейтральних тонів, чорні або білі, щоб носити їх щоліта ввечері.
Slip on з блискучими каменями
Така модель босоніжок приверне увагу десятків людей. Лінії цих босоніжок у поєднанні з блиском роблять їх ідеальними для поєднання зі спідницями у білизняному стилі.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як штучний інтелект підбирає трендові джинси на широкі бедра на це літо.