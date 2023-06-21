Тренди босоніжок на літо 2023 — які моделі у фаворитах

Босоніжки slip on. Фото: Vogue.ua

Легкі, сучасні та стильні босоніжки slip on — маст-хевом літа 2023. Вони стали втіленням легкого поєднання розкоші та комфортну.

Vogue.ua виокремило ТОП-6 босоніжок на літо 2023.

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Це літнє взуття легко взувається та поєднується майже з усім. Босоніжки стали універсальним елементом літнього гардероба, який якнайкраще пасує і для міських образів з джинсами чи вузькими штанами, так і для особливих нагод — з шортами та сукнями всіх видів.

Босоніжки slip on у поєднанні з сукнею. Фото: Vogue.ua

Плетені slip on у стилі "тиха розкіш"

Bottega Veneta визначають мистецтво плетіння цього літа. Бренд пропонує моделі зі шкіри або з натуральної рафії. Нейтральні тони гармонують з усім літнім гардеробом.

Босоніжки від Bottega Veneta. Фото: Vogue.ua

Босоніжки на скульптурних підборах

Такий незвичайний каблук у босоніжках від Loewe забезпечують грайливий штрих, необхідний для літніх ночей та особливий вигляд.

Босоніжки від Loewe. Фото: Vogue.ua

Slip on на підборах kitten heel

Kitten heel не перестає дивувати кількістю нових та унікальних моделей. Босоніжки в стилі ретро від Jimmy Choo, версія з ремінцями від Aeyde, і, нарешті, яскраві помаранчеві босоніжки, запропоновані The Attico.

Босоніжки від The Attico. Фото: Vogue.ua

Босоніжки на плоскій підошві

Босоніжки на плоскій підошві не менш елегантні та вишукані. Вони легкі, комфортні та є невід’ємною частиною літнього гардероба. Босоніжки ідеально виглядають з улюбленими джинсами, максісукнями та кольоровими лляними штанами.

Босоніжки від Saint Laurent. Фото: Vogue.ua

Босоніжки на високих підборах

Такі босоніжки на високих підборах нагадують стиль ляльки Барбі. Найкращий вигляд мають моделі нейтральних тонів, чорні або білі, щоб носити їх щоліта ввечері.

Дженіфер Лоуренс у босоніжках на підборах. Фото: Vogue.ua

Slip on з блискучими каменями

Така модель босоніжок приверне увагу десятків людей. Лінії цих босоніжок у поєднанні з блиском роблять їх ідеальними для поєднання зі спідницями у білизняному стилі.

Босоніжки від Amina Muaddi. Фото: Vogue.ua

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як штучний інтелект підбирає трендові джинси на широкі бедра на це літо.