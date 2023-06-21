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Легкі, комфортні та естетичні: ТОП-6 босоніжок цього літа

21 червня 2023 21:26
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Тренди босоніжок на літо 2023 — які моделі у фаворитах
Босоніжки slip on. Фото: Vogue.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Легкі, сучасні та стильні босоніжки slip on — маст-хевом літа 2023. Вони стали втіленням легкого поєднання розкоші та комфортну.

Vogue.ua виокремило ТОП-6 босоніжок на літо 2023.

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 ТОП-6 босоніжок цього літа

Це літнє взуття легко взувається та поєднується майже з усім. Босоніжки стали універсальним елементом літнього гардероба, який якнайкраще пасує і для міських образів з джинсами чи вузькими штанами, так і для особливих нагод — з шортами та сукнями всіх видів.

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Босоніжки slip on у поєднанні з сукнею. Фото: Vogue.ua

Плетені slip on у стилі "тиха розкіш"

Bottega Veneta визначають мистецтво плетіння цього літа. Бренд пропонує моделі зі шкіри або з натуральної рафії. Нейтральні тони гармонують з усім літнім гардеробом.

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Босоніжки від Bottega Veneta. Фото: Vogue.ua

Босоніжки на скульптурних підборах

Такий незвичайний каблук у босоніжках від Loewe забезпечують грайливий штрих, необхідний для літніх ночей та особливий вигляд.

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Босоніжки від Loewe. Фото: Vogue.ua

Slip on на підборах kitten heel

Kitten heel не перестає дивувати кількістю нових та унікальних моделей. Босоніжки в стилі ретро від Jimmy Choo, версія з ремінцями від Aeyde, і, нарешті, яскраві помаранчеві босоніжки, запропоновані The Attico.

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Босоніжки від The Attico. Фото: Vogue.ua

Босоніжки на плоскій підошві

Босоніжки на плоскій підошві не менш елегантні та вишукані. Вони легкі, комфортні та є невід’ємною частиною літнього гардероба. Босоніжки ідеально виглядають з улюбленими джинсами, максісукнями та кольоровими лляними штанами.

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Босоніжки від Saint Laurent. Фото: Vogue.ua 

Босоніжки на високих підборах

Такі босоніжки на високих підборах нагадують стиль ляльки Барбі. Найкращий вигляд мають моделі нейтральних тонів, чорні або білі, щоб носити їх щоліта ввечері.

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Дженіфер Лоуренс у босоніжках на підборах. Фото: Vogue.ua 

Slip on з блискучими каменями

Така модель босоніжок приверне увагу десятків людей. Лінії цих босоніжок у поєднанні з блиском роблять їх ідеальними для поєднання зі спідницями у білизняному стилі.

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Босоніжки від Amina Muaddi. Фото: Vogue.ua 

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як штучний інтелект підбирає трендові джинси на широкі бедра на це літо. 

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