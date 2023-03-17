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Як обрати джинси на широкі бедра: поради від ChatGPT

17 березня 2023 08:59
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
ChatGPT дав поради щодо вибору джинс
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Штучний інтелект проникає у все більше сфер життя людей. Зокрема, ChatGPT дає досить дієві поради у питанні вибору одягу для створення стильного образу. 

Редакція Новини.Live запитала у ChatGPT, як краще обирати джинси на широкі берда. 

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Що думає ChatGPT

ChatGPT дав сім порад щодо вибору джинс для жінок з широкими стегнами. Штучний інтелект звернув увагу, яким брендам, моделям та типам тканини краще віддати перевагу. 

  1. Приділяйте увагу крою. Щоб джинси на широкі бедра виглядали на вас найкраще, вони повинні бути з правильним кроєм. Вам потрібні джинси з високою талією і прямим кроєм або трапецієподібної форми.
  2. Зверніть увагу на тканину. Важливо, щоб тканина була достатньо еластичною, щоб джинси підходили вам по фігурі і не залишали прогинів.
  3. Приділяйте увагу виробнику. Деякі виробники відомі своєю спеціалізацією на джинсах для жінок з широкими стегнами, тому варто звернути увагу на такі бренди.
  4. Вибирайте темні кольори. Чорний або темний денім може зробити вашу фігуру стрункішою. 
  5. Перевірте довжину. Джинси повинні закінчуватися на щиколотках або нижче, щоб створити ілюзію довших ніг.
  6. Спробуйте декілька розмірів. Якщо ви купуєте джинси вперше, то, можливо, вам знадобиться поміряти декілька розмірів, щоб знайти той, який підійде вам найкраще.
  7. Зверніть увагу на деталі. Приділяйте увагу наявності кишень і їх розташуванню, а також на декоративні елементи на джинсах. Ці деталі можуть зробити джинси більш привабливими і підкреслити ваш стиль.

Раніше Новини.LIVE випробували надпопулярний чатбот, запитавши який, на його думку, список 100 кращих книг у всьому світі. Що відповів ChatGPT?

Нагадаємо, ми писали, як ChatGPT може полегшити ваше життя. Чатбот може стати корисним інструментом як для роботи та навчання, так і в повсякденному житті.  

Також нещодавно компанія OpenAI офіційно представила свою нову мовну модель штучного інтелекту GPT-4. Він здатний сприймати інформацію не тільки текстом, але й візуально.   

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