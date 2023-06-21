Тренды босоножек на лето 2023 – какие модели в фаворитах

Босоножки slip on. Фото: Vogue.ua

Легкие, современные и стильные босоножки slip on — маст-хевом лета 2023. Они стали воплощением легкого сочетания роскоши и комфортабельности.

Vogue.ua выделило ТОП-6 босоножек на лето 2023 года.

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Эта летняя обувь легко обувается и сочетается почти со всем. Босоножки стали универсальным элементом летнего гардероба, который лучше подходит и для городских образов с джинсами или узкими брюками, так и для особых случаев — с шортами и платьями всех видов.

Босоножки slip on в сочетании с платьем. Фото: Vogue.ua

Плетеный slip on в стиле "тихая роскошь"

Bottega Veneta определяют искусство плетения этим летом. Бренд предлагает модели из кожи или из натуральной рафии. Нейтральные тона гармонируют со всем летним гардеробом.

Босоножки от Bottega Veneta. Фото: Vogue.ua

Босоножки на скульптурном каблуке

Такой необычный каблук в босоножках от Loewe обеспечивают игривый штрих, необходимый для летних ночей и имеют особый вид.

Босоножки от Loewe. Фото: Vogue.ua

Slip on на каблуке kitten heel

Kitten heel не перестает удивлять количеством новых и уникальных моделей. Босоножки в ретро стиле от Jimmy Choo, версия с ремешками от Aeyde, и, наконец, яркие оранжевые босоножки, предложенные The Attico.

Босоножки от The Attico. Фото: Vogue.ua

Босоножки на плоской подошве

Босоножки на плоской подошве не менее элегантны. Они легки, комфортны и являются неотъемлемой частью летнего гардероба. Босоножки идеально смотрятся с любимыми джинсами, максиплатьями и цветными льняными брюками.

Босоножки от Saint Laurent. Фото: Vogue.ua

Босоножки на высоком каблуке

Такие босоножки на высоком каблуке напоминают стиль куклы Барби. Лучший вид имеют модели нейтральных тонов, черные или белые, чтобы носить их каждое лето вечером.

Дженнифер Лоуренс в босоножках на каблуке. Фото: Vogue.ua

Slip on с блестящими камнями

Такая модель босоножек привлечет внимание десятков человек. Линии этих босоножек в сочетании с блеском делают их идеальными для сочетания с юбками в белье.

Босоножки от Amina Muaddi. Фото: Vogue.ua

Напомним, недавно мы рассказывали, как искусственный интеллект подбирает трендовые джинсы на широкие бедра на это лето.