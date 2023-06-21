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Легкие, комфортные и эстетические: ТОП-6 босоножек на это лето

21 июня 2023 21:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Тренды босоножек на лето 2023 – какие модели в фаворитах
Босоножки slip on. Фото: Vogue.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Легкие, современные и стильные босоножки slip on — маст-хевом лета 2023. Они стали воплощением легкого сочетания роскоши и комфортабельности.

Vogue.ua выделило ТОП-6 босоножек на лето 2023 года.

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ТОП-6 босоножек этого лета

Эта летняя обувь легко обувается и сочетается почти со всем. Босоножки стали универсальным элементом летнего гардероба, который лучше подходит и для городских образов с джинсами или узкими брюками, так и для особых случаев — с шортами и платьями всех видов.

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Босоножки slip on в сочетании с платьем. Фото: Vogue.ua

Плетеный slip on в стиле "тихая роскошь"

Bottega Veneta определяют искусство плетения этим летом. Бренд предлагает модели из кожи или из натуральной рафии. Нейтральные тона гармонируют со всем летним гардеробом.

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Босоножки от Bottega Veneta. Фото: Vogue.ua

Босоножки на скульптурном каблуке

Такой необычный каблук в босоножках от Loewe обеспечивают игривый штрих, необходимый для летних ночей и имеют особый вид.

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Босоножки от Loewe. Фото: Vogue.ua

Slip on на каблуке kitten heel

Kitten heel не перестает удивлять количеством новых и уникальных моделей. Босоножки в ретро стиле от Jimmy Choo, версия с ремешками от Aeyde, и, наконец, яркие оранжевые босоножки, предложенные The Attico.

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Босоножки от The Attico. Фото: Vogue.ua

Босоножки на плоской подошве

Босоножки на плоской подошве не менее элегантны. Они легки, комфортны и являются неотъемлемой частью летнего гардероба. Босоножки идеально смотрятся с любимыми джинсами, максиплатьями и цветными льняными брюками.

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Босоножки от Saint Laurent. Фото: Vogue.ua

Босоножки на высоком каблуке

Такие босоножки на высоком каблуке напоминают стиль куклы Барби. Лучший вид имеют модели нейтральных тонов, черные или белые, чтобы носить их каждое лето вечером.

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Дженнифер Лоуренс в босоножках на каблуке. Фото: Vogue.ua

Slip on с блестящими камнями

Такая модель босоножек привлечет внимание десятков человек. Линии этих босоножек в сочетании с блеском делают их идеальными для сочетания с юбками в белье.

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Босоножки от Amina Muaddi. Фото: Vogue.ua

Напомним, недавно мы рассказывали, как искусственный интеллект подбирает трендовые джинсы на широкие бедра на это лето.

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