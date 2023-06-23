Какие главные элементы в мужском гардеробе модные в 2023 году – носите это

Человек в льняной рубашке, которая в моде летом 2023 года. Фото: Freepik

Лето — это именно тот период, когда люди могут менять свой стиль и демонстрировать окружающим свою индивидуальность, причем, это могут делать не только женщины, но и мужчины. Поэтому мы объясняем, какие вещи в тренде летом 2023 года для мужчин.

Новини.LIVE рассказывает, что сейчас в моде для мужчин на лето 2023 года.

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Яркие оттенки

Мужской летний гардероб летом 2023 года должен состоять из одежды ярких оттенков. Так, можно приобрести яркие футболки, шорты или рубашки, которые дополнят образ. Также в моде сейчас разные геометрические фигуры или абстракция, которые освежат образ мужчины.

Легкая ткань

Во время жары особенно важно делать акцент на дышащих тканях, чтобы тело чувствовало комфорт. Поэтому идеальным вариантом на лето для мужчин будут материалы из льна и хлопка, которые являются, своего рода, вентиляцией, одновременно создавая стильный образ.

Человек в льняной рубашке, которая в моде летом 2023 года. Фото: Pinterest

Шорты до колена и бермуды

Летом 2023 года модными стали шорты до колена и удлиненные бермуды, которые станут идеальным вариантом не только для повседневной жизни, но и для отдыха на пляже. Для яхтенного стиля бермуды можно комбинировать с разными рубашками, а для стильной повседневности — шорты до колена с поло или футболками.

Аксессуары

Аксессуары всегда придают образу стиля и интереса, а летом 2023 года для мужчин модными будут:

солнцезащитные очки с яркими оправами;

шляпы-трапперы,

сумки-мессенджеры,

рюкзаки из натуральной кожи.

Мужской рюкзак из натуральной кожи, который в тренде летом 2023 года. Фото: Pinterest

Кеды и сандалии

Мужская обувь всегда показывает, насколько мужчина следит за модой, поэтому в летнем гардеробе должна быть правильная обувь. В этот летний сезон в тренде кеды и сандалии, которые можно комбинировать с разными образами. Чтобы добавить индивидуальность, следует выбирать оригинальные детали или яркие оттенки.

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