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Модні поради для дівчат: ТОП-3 сарафанів літа 2023 року

27 червня 2023 11:43
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Які сарафани в тренді влітку 2023 року – ТОП-3 наймодніших
Дівчина в сарафані влітку, який є трендом літа 2023 року. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Сарафани — це одна з найпопулярніших речей, які носять дівчата в літній сезон року, а справжні модниці завжди стежать за головними трендами цього одягу. Тому ми розповідаємо про те, які ж сарафани є наймоднішими влітку 2023 року, а тому справжнім модницям варто знати.

Новини.LIVE назвав ТОП-3 наймодніших сарафанів літа 2023 року.

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Багато дівчат люблять носити сарафани, поєднуючи їх як з кросівками, так і з босоніжками, шльопанцями або туфлями на підборах. Тому варто знати, які сарафани в тренді цього літа та що варто знати про те, які ж сарафани звернуть на себе увагу оточуючих.

Які сарафани в моді влітку 2023 року?

Сарафани білого кольору

Сарафани білосніжних відтінків дуже добре виділяють засмагу у дівчат в літню пору року. Варто зазначити, що такий сарафан, наприклад, носить шведська модель Ельза Госк, яка комбінує його з білими сланцями та в’язаним шопером.

Белый сарафан
Білий сарафан, який в тренді влітку 2023 року. Фото: Pinterest

Сарафани з оборками

Такий вид сарафанів виглядає дуже стильно та, що є найголовнішим, вони є досить комфортними для носіння. Крім того, сарафани з оборками пасуватимуть й до вихідних образів та дуже вдало комбінується з босоніжками на підборах.

Сарафан с оборками
Сарафан з оборками, який в моді влітку 2023 року. Фото: Pinterest

Сарафани з принтом віші

Не секрет, що в літній сезон дуже популярним є квітковий принт сарафану, який обирають багато дівчат. Але цього літа перше місце в рейтингу наймодніших сарафанів посідають сарафани в клітинку віші, які вже обирає багато французьких модниць.

Сарафан с принтом виши
Сарафан в клітинку, який є трендом літа 2023 року. Фото: Pinterest

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