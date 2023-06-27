Які сарафани в тренді влітку 2023 року – ТОП-3 наймодніших

Дівчина в сарафані влітку, який є трендом літа 2023 року. Фото: Pinterest

Сарафани — це одна з найпопулярніших речей, які носять дівчата в літній сезон року, а справжні модниці завжди стежать за головними трендами цього одягу. Тому ми розповідаємо про те, які ж сарафани є наймоднішими влітку 2023 року, а тому справжнім модницям варто знати.

Новини.LIVE назвав ТОП-3 наймодніших сарафанів літа 2023 року.

Читайте також:

Багато дівчат люблять носити сарафани, поєднуючи їх як з кросівками, так і з босоніжками, шльопанцями або туфлями на підборах. Тому варто знати, які сарафани в тренді цього літа та що варто знати про те, які ж сарафани звернуть на себе увагу оточуючих.

Які сарафани в моді влітку 2023 року?

Сарафани білого кольору

Сарафани білосніжних відтінків дуже добре виділяють засмагу у дівчат в літню пору року. Варто зазначити, що такий сарафан, наприклад, носить шведська модель Ельза Госк, яка комбінує його з білими сланцями та в’язаним шопером.

Білий сарафан, який в тренді влітку 2023 року. Фото: Pinterest

Сарафани з оборками

Такий вид сарафанів виглядає дуже стильно та, що є найголовнішим, вони є досить комфортними для носіння. Крім того, сарафани з оборками пасуватимуть й до вихідних образів та дуже вдало комбінується з босоніжками на підборах.

Сарафан з оборками, який в моді влітку 2023 року. Фото: Pinterest

Сарафани з принтом віші

Не секрет, що в літній сезон дуже популярним є квітковий принт сарафану, який обирають багато дівчат. Але цього літа перше місце в рейтингу наймодніших сарафанів посідають сарафани в клітинку віші, які вже обирає багато французьких модниць.

Сарафан в клітинку, який є трендом літа 2023 року. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, яких популярних суконь варто позбутися влітку 2023 року.

Раніше ми розповідали про те, які речі повинні бути в чоловічому гардеробі влітку 2023 року.

Також ми повідомляли про те, як можна зберегти свій макіяж в спеку в літню пору року.