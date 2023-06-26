Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Краса arrow Як зберегти макіяж у спеку: топ-4 б'юті порад arrow

Як зберегти макіяж у спеку: топ-4 б'юті порад

26 червня 2023 15:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Як зберегти макіяж у спеку: топ-4 б'юті порад
Дівчина вмивається. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Під час літньої спеки шкіра починає посилено виділяти себум. Жирний блиск на обличчі псує макіяж та загалом зовнішній вигляд. Для того, щоб швидко очистити шкіру, потрібно знати декілька порад. 

Про це повідомляє Elle.

Читайте також:

Серветки для обличчя

Серветки допоможуть власницям проблемної, жирної та схильної до жирності шкіри швидко очистити обличчя. Їх можна використовувати у будь-якому місці. На таку б'юті процедуру вам доведеться витратити лише декілька секунд. Серветки допоможуть підтримати чистоту шкіри та мінімізує симптоми акне.

Сироватки для шкіри 

Сироватки для жирної шкіри зазвичай працюють поступово. Найкраще обирати такі, в яких є саліцилова кислота. Вона допомагає лікувати естетичні недоліки та перешкоджає  виникненню нових. 

Після декількох тижнів застосування сироватки шкіра стає чистішою та здоровішою. 

Серветки, які матують шкіру

Цей спосіб один з найпростіших та найефективніших. Матуючі серветки миттєво очищають обличчя від жирного блиску. Їх зазвичай виготовляють із рисового чи лляного паперу. 

Варто зазначити, що такими серветками не варто терти шкіру. Потрібно їх лише прикласти до проблемних ділянок обличчя. 

Заспокійливий спрей

Спрей для обличчя м'яко очищує і заспокоює поверхневі подразнення шкіри. Він чудово працює з надлишковим блиском і розширеними порами. 

Нагадаємо, скраб для обличчя або для тіла є надзвичайно корисним. Проте це діє лише в тому випадку, якщо у вас немає висипань на шкірі. 

Також ми писали, що ні для кого не секрет, що в літній період шкірі потрібен особливий догляд та серйозне зволоження через гарячі промені сонця. Тому варто знати, як правильно доглядати за шкірою свого обличчя в літній період та чим краще зволожувати його.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

None

Ядерний вибух: покрокова інструкція, що робити

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз