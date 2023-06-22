Як слід доглядати за своїм обличчям влітку – що робити людям з різним типом шкіри

Догляд жінки за шкірою свого обличчя перед дзеркалом. Фото: Freepik

Ні для кого не секрет, що в літній період шкірі потрібен особливий догляд та серйозне зволоження через гарячі промені сонця. Тому варто знати, як правильно доглядати за шкірою свого обличчя в літній період та чим краще зволожувати його.

Новини.LIVE пояснює, як краще доглядати за обличчям в літній сезон року.

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Нормальна шкіра обличчя

Жінкам, які мають нормальний тип шкіри обличчя, варто вмивати його двічі на день за допомогою спеціального мусу. Після того, як обличчя стало чистим, варто покрити його зволожуючим кремом. Також можна користуватися й скрабами, які покращують стан шкіри.

Суха шкіра обличчя

Варто розуміти, що в літній сезон особливого догляду потребує саме суха шкіра. Тому перед сном слід користуватися молочком, яке має кремову текстуру та очищає шкіру обличчя від бруду. Також не слід забувати зволожувати обличчя кремом, який має максимальний рівень захисту від сонця SPF.

Нанесення зволожуючого крема на шкіру обличчя. Фото: Pexels

Жирна шкіра обличчя

Косметологи радять жінкам з жирним типом шкіри обличчя вмиватися двічі на день, використовуючи різні засоби для зволоження.

Варто зазначити, що не слід користуватися надмірною кількістю засобів, до складу яких входить спирт. Річ у тому, що через такі засоби може підвищитися секреція сальних залоз. Щоб прибрати жирний блиск на обличчі, варто користуватися гелями, флюїдами та кремами з легкою текстурою.

Нанесення зволожуючого флюїду на шкіру обличчя. Фото: Pexels

Комбінована шкіра обличчя

Щоб очистити таку шкіру, слід користуватися спеціальними мусами, які добре прибирають жир з обличчя. Щоб доглядати за Т-зоною, треба користуватися гелями, флюїдами або кремами з легкою текстурою. Варто зазначити, що зволожувати також треба й U-зону.

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