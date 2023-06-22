Как следует ухаживать за своим лицом летом – что делать людям с разным типом кожи

Уход женщины за кожей своего лица перед зеркалом. Фото: Freepik

Ни для кого не секрет, что в летний период коже требуется особый уход и серьезное увлажнение из-за горячих лучей солнца. Поэтому следует знать, как правильно ухаживать за кожей своего лица в летний период и чем лучше увлажнять его.

Новини.LIVE объясняет, как лучше ухаживать за лицом в летний сезон года.

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Нормальная кожа лица

Женщинам, имеющим нормальный тип кожи лица, следует умывать его дважды в день с помощью специального мусса. После того, как лицо стало чистым, следует покрыть его увлажняющим кремом. Также можно пользоваться и скрабами, улучшающими состояние кожи.

Сухая кожа лица

Следует понимать, что в летний сезон в особом уходе нуждается именно сухая кожа. Поэтому перед сном следует пользоваться молочком, имеющим кремовую текстуру и очищающим кожу лица от грязи. Также не следует забывать увлажнять лицо кремом, имеющим максимальный уровень защиты от солнца SPF.

Нанесение увлажняющего крема на кожу лица. Фото: Pexels

Жирная кожа лица

Косметологи советуют женщинам с жирным типом кожи лица умываться дважды в день, используя разные средства для увлажнения.

Следует отметить, что не следует пользоваться чрезмерным количеством средств, в состав которых входит спирт. Дело в том, что из-за таких средств может повыситься секреция сальных желез. Чтобы убрать жирный блеск на лице, следует пользоваться гелями, флюидами и кремами с легкой текстурой.

Нанесение увлажняющего флюида на кожу лица. Фото: Pexels

Комбинированная кожа лица

Чтобы очистить такую кожу, следует пользоваться специальными муссами, хорошо убирающими жир с лица. Чтобы ухаживать за Т-зоной, нужно пользоваться гелями, флюидами или кремами с легкой текстурой. Следует отметить, что увлажнять также нужно и U-зону.

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