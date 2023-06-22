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Как правильно ухаживать за лицом летом, чтобы выглядеть на все 100%

22 июня 2023 06:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как следует ухаживать за своим лицом летом – что делать людям с разным типом кожи
Уход женщины за кожей своего лица перед зеркалом. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Ни для кого не секрет, что в летний период коже требуется особый уход и серьезное увлажнение из-за горячих лучей солнца. Поэтому следует знать, как правильно ухаживать за кожей своего лица в летний период и чем лучше увлажнять его.

Новини.LIVE объясняет, как лучше ухаживать за лицом в летний сезон года.

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Нормальная кожа лица

Женщинам, имеющим нормальный тип кожи лица, следует умывать его дважды в день с помощью специального мусса. После того, как лицо стало чистым, следует покрыть его увлажняющим кремом. Также можно пользоваться и скрабами, улучшающими состояние кожи.

Сухая кожа лица

Следует понимать, что в летний сезон в особом уходе нуждается именно сухая кожа. Поэтому перед сном следует пользоваться молочком, имеющим кремовую текстуру и очищающим кожу лица от грязи. Также не следует забывать увлажнять лицо кремом, имеющим максимальный уровень защиты от солнца SPF.

Нанесение увлажняющего крема на кожу лица
Нанесение увлажняющего крема на кожу лица. Фото: Pexels

Жирная кожа лица

Косметологи советуют женщинам с жирным типом кожи лица умываться дважды в день, используя разные средства для увлажнения.

Следует отметить, что не следует пользоваться чрезмерным количеством средств, в состав которых входит спирт. Дело в том, что из-за таких средств может повыситься секреция сальных желез. Чтобы убрать жирный блеск на лице, следует пользоваться гелями, флюидами и кремами с легкой текстурой.

Нанесение увлажняющего флюида на кожу лица
Нанесение увлажняющего флюида на кожу лица. Фото: Pexels

Комбинированная кожа лица

Чтобы очистить такую кожу, следует пользоваться специальными муссами, хорошо убирающими жир с лица. Чтобы ухаживать за Т-зоной, нужно пользоваться гелями, флюидами или кремами с легкой текстурой. Следует отметить, что увлажнять также нужно и U-зону.

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