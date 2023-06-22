Как следует ухаживать за своим лицом летом – что делать людям с разным типом кожи

Как правильно ухаживать за лицом летом, чтобы выглядеть на все 100%
Ни для кого не секрет, что в летний период коже требуется особый уход и серьезное увлажнение из-за горячих лучей солнца. Поэтому следует знать, как правильно ухаживать за кожей своего лица в летний период и чем лучше увлажнять его.
Новини.LIVE объясняет, как лучше ухаживать за лицом в летний сезон года.
Как ухаживать за кожей лица в зависимости от типа?
Нормальная кожа лица
Женщинам, имеющим нормальный тип кожи лица, следует умывать его дважды в день с помощью специального мусса. После того, как лицо стало чистым, следует покрыть его увлажняющим кремом. Также можно пользоваться и скрабами, улучшающими состояние кожи.
Сухая кожа лица
Следует понимать, что в летний сезон в особом уходе нуждается именно сухая кожа. Поэтому перед сном следует пользоваться молочком, имеющим кремовую текстуру и очищающим кожу лица от грязи. Также не следует забывать увлажнять лицо кремом, имеющим максимальный уровень защиты от солнца SPF.
Жирная кожа лица
Косметологи советуют женщинам с жирным типом кожи лица умываться дважды в день, используя разные средства для увлажнения.
Следует отметить, что не следует пользоваться чрезмерным количеством средств, в состав которых входит спирт. Дело в том, что из-за таких средств может повыситься секреция сальных желез. Чтобы убрать жирный блеск на лице, следует пользоваться гелями, флюидами и кремами с легкой текстурой.
Комбинированная кожа лица
Чтобы очистить такую кожу, следует пользоваться специальными муссами, хорошо убирающими жир с лица. Чтобы ухаживать за Т-зоной, нужно пользоваться гелями, флюидами или кремами с легкой текстурой. Следует отметить, что увлажнять также нужно и U-зону.
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