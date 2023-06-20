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ТОП-5 трендових шльопанців літа 2023 року: фото

20 червня 2023 18:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Які шльопанці є модними у 2023 році – що обрати влітку
В'єтнамки, в яких людина ходила пляжем. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Багато хто любить завжди бути в тренді, тому дуже слідкує за тим, яка мода на речі є в той чи інший рік. Ми розповідаємо, які шльопанці є актуальними влітку 2023 року та на яке взуття потрібно звернути увагу людям, які стежать за головними трендами.

Новини.LIVE розповідає про те, які шльопанці варто обрати влітку 2023 року людям, які стежать за модою.

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Які шльопанці є трендовими у 2023 році?

В’єтнамки з квадратним носком та на великій підошві

Такий вид шльопанців є дуже ефектними з боку, він ідеально підійде як для повсякдення, так і для якихось святкових заходів. Наприклад, такі в’єтнамки можна одягнути під джинси світлих відтінків, а також під вишукані літні сукні.

В'єтнамки на масивній підошві та з квадратним носком
В'єтнамки на масивній підошві та з квадратним носком. Фото: Pinterest

Шльопанці без зайвих деталей

Мінімалізм — це завжди модно, він постійно повинен бути в гардеробі кожної людини, адже це є справжня класика. Тому на літо варто обрати класичний білий або чорний колір, щоб ці шльопанці можна бути поєднувати з різними образами.

Шльопанці з мінімалістичним дизайном
Шльопанці з мінімалістичним дизайном. Фото: Pinterest

Об'ємні в'єтнамки

Візуально великі в’єтнамки виглядатимуть максимально ефектно та точно не зможуть залишитися без уваги оточуючих. Варто зазначити, що це взуття є дуже комфортним та зручним.

Об'ємні в'єтнамки
Об'ємні в'єтнамки, які є модними влітку 2023 року. Фото: Pinterest

В'єтнамки, які мають незвичайні деталі

Щоб виглядати модно, можна обрати шльопанці з ремінцями та невеликими вставками. Таке взуття виглядатиме досить яскраво та підійде під різний стиль одягу.

В'єтнамки з цікавими деталями
Трендові в'єтнамки з цікавими деталями. Фото: Pinterest

Шльопанці, які мають плетіння

Таке взуття здатне показати легкий літній настрій та надати можливість відчувати комфорт. Шльопанці з плетеними ремінцями можна поєднувати із сукнями, джинсами та навіть з шортами, щоб отримати повсякденний та, водночас, дуже стильний образ.

Шльопанці з плетеними ремінцями
Трендові шльопанці з плетеними ремінцями. Фото: Pinterest

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