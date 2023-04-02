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ТОП-10 весняних тренчів від українських брендів: яскраві новинки

2 квітня 2023 19:30
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Весняні колекції тренчів 2023
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українські бренди представили добірку весняних стильних тренчів. У колекціях сезону весна-літо 2023 — шкіряні й лаковані, вкорочені й довжини максі, приталені й об’ємні новинки.

Про це повідомляє ELLE.

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Цієї весни на противагу бежевим відтінкам бренди пропонують придивитися й до більш сміливих кольорів: синього, червоного, жовтого та зеленого.

Білосніжний тренч — беззаперечний фаворит цього сезону, який гармонійно поєднується зі шкіряними балетками й лаконічними сумками.

Видання пропонує для експерименту спробувати носити тренч під стьобаний жилет чи об’ємну шкіряну куртку.

Для тих, хто наразі в пошуках свого еталонного тренча, — добірка ELLE від українських брендів.

Топ-10 весняних стильних тренчів

Топ-10 весняних стильних тренчів

Топ-10 весняних стильних тренчів

Топ-10 весняних стильних тренчів

Топ-10 весняних стильних тренчів

Топ-10 весняних стильних тренчів

Топ-10 весняних стильних тренчів

Топ-10 весняних стильних тренчів

Топ-10 весняних стильних тренчів

Топ-10 весняних стильних тренчів

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