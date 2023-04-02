ТОП-10 весенних тренчей от украинских брендов: яркие новинки
Украинские бренды представили подборку весенних стильных тренчей. В коллекциях сезона весна-лето 2023 — кожаные и лакированные, укороченные и длины макси, приталенные и объемные новинки.
Об этом сообщает ELLE.
Яркие новинки коллекций
Этой весной в противовес бежевым оттенкам бренды предлагают присмотреться и к более смелым цветам: синему, красному, желтому и зеленому.
Белый тренч — несомненный лидер этого сезона, который гармонично сочетается с кожаными балетками и лаконичными сумками.
Издание предлагает для эксперимента попробовать носить тренч под стеганный жилет или объемную кожаную куртку.
Для тех, кто сейчас в поисках своего эталонного тренча, — подборка ELE от украинских брендов.
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