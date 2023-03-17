Какой маникюр омолодит ваши руки — тренд весны 2023

Трендовый маникюр на весну 2023: какой цвет подарит вашим рукам молодость
Весна — время, когда хочется видеть вокруг себя больше светлых и нежных красок, в том числе и в маникюре. Один из цветов, который будет главным трендом в 2023 году — лавандовый. Он способен не только освежить образ, но и омолодить руки и зрительно сделать пальцы тоньше.
Расскажем о лавандовом маникюре, его оттенках и предлагаем интересные идеи дизайна. Такой маникюр можно назвать универсальным, ведь для создания его используется натуральная палитра оттенков.
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Весной 2023 в тренде техника омбре. Она заключается в создании на ногтях плавного перехода одного цвета в другой. Попытайтесь сделать маникюр омбре в лавандовых тонах.
Этот оттенок прекрасно сочетается с другим цветом, а также подходит для длинных и коротких ногтей.
Модные эксперты считают, что весной 2023 года обязательно стоит хотя бы раз сделать лавандовый маникюр. Он привлекает своей нежностью, спокойствием и весенней легкостью. Этот цвет может быть как насыщенным и ярким, так сдержанным и нежным.
Также вы можете добавить цветочный дизайн. Самое главное — не переусердствуйте с рисунками, достаточно будет одного-два акцента на ноготках.
Также вы можете использовать лавандовый цвет не в качестве основного, а только для рисунка. К примеру, можно попробовать дизайн со стемпингом — на молочную базу нанесите рисунок лавандового цвета.
Красивый нежный маникюр на весну получится, если два ногтя выделить дизайном, а остальные пальцы покрыть лавандовым цветом.
Особенно роскошно лавандовый маникюр смотрится в матовом исполнении. Матовость создается специальным топом, который может наноситься как на лак, так и на гель-лак.
Маникюр с покрытием лавандового цвета очень освежает образ. С ним ваши ручки будут выглядеть очень стильно и молодо. Вы можете выбирать дизайны и пробовать трендовый цвет на ногтях разных форм.
Напомним, мы писали, какой дизайн маникюра будет моден этой весной. Эксперты советуют быть более женственными и отдавать предпочтение пастельным тонам с минимальным дизайном.