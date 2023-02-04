Топ-5 варіантів манікюру на весну 2023 — поради експертів

Топ-5 модних варіантів манікюру на весну 2023
З приходом тепла дівчатам хочеться щось змінити у собі і найпростіший варіант — це дизайн нігтів. Цієї весни експерти радять бути більш жіночними і віддавати перевагу пастельним тонам з мінімальним дизайном.
У цьому розбиралися Новини.LIVE.
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Який дизайн манікюру буде модним цієї весни
Однотонне покриття та трішки сухоцвітів — це справжній тренд серед весняного манікюру 2023. Такий дизайн ідеально підійде під будь-який образ та подію.
Можна використати вже готові сухоцвіти або ж попросити майстра манікюру намалювати їх пензлем.
Ще одним влучним варіантом весняного манікюру буде звичайне однотонне покриття тілесного кольору. Такий дизайн підкреслить вашу жіночність та буде актуальним як в офісі, так і на офіційних подіях.
Такий колір має гарний вигляд на різній довжині нігтів та формі.
Не варто забувати і про класику — червоний колір. Цієї весни експерти радять утриматись від довгих червоних нігтів і надати перевагу середній довжині.
Втім варто пам'ятати, що такий манікюр досить яскравий, і при виборі одягу потрібно це враховувати.
Ще один оригінальний дизайн манікюру — це стемпінг. Обравши легкий малюнок та ніжні кольори, можна отримати красивий манікюр, який буде доречним під будь-який образ.
Не варто забувати й про улюблений усіма модницями французький манікюр. Втім від звичайної білої класики можна все-таки відійти і обрати інший колір. Такий дизайн підійде для будь-якої події, тому сміливо можете обирати його у наступному місяці.
Нагадаємо, раніше ми писали про топ-6 головних антитрендів 2023 року.