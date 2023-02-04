Топ-5 варіантів манікюру на весну 2023 — поради експертів

Стилісти рекомендують обирати більш тепліші відтінки

З приходом тепла дівчатам хочеться щось змінити у собі і найпростіший варіант — це дизайн нігтів. Цієї весни експерти радять бути більш жіночними і віддавати перевагу пастельним тонам з мінімальним дизайном.

У цьому розбиралися Новини.LIVE.

Який дизайн манікюру буде модним цієї весни

Однотонне покриття та трішки сухоцвітів — це справжній тренд серед весняного манікюру 2023. Такий дизайн ідеально підійде під будь-який образ та подію.

Можна використати вже готові сухоцвіти або ж попросити майстра манікюру намалювати їх пензлем.

Ще одним влучним варіантом весняного манікюру буде звичайне однотонне покриття тілесного кольору. Такий дизайн підкреслить вашу жіночність та буде актуальним як в офісі, так і на офіційних подіях.

Такий колір має гарний вигляд на різній довжині нігтів та формі.

Не варто забувати і про класику — червоний колір. Цієї весни експерти радять утриматись від довгих червоних нігтів і надати перевагу середній довжині.

Втім варто пам'ятати, що такий манікюр досить яскравий, і при виборі одягу потрібно це враховувати.

Ще один оригінальний дизайн манікюру — це стемпінг. Обравши легкий малюнок та ніжні кольори, можна отримати красивий манікюр, який буде доречним під будь-який образ.

Не варто забувати й про улюблений усіма модницями французький манікюр. Втім від звичайної білої класики можна все-таки відійти і обрати інший колір. Такий дизайн підійде для будь-якої події, тому сміливо можете обирати його у наступному місяці.

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