Топ-5 вариантов маникюра на весну 2023 — советы экспертов

Стилисты рекомендуют выбирать более теплые оттенки

С приходом тепла девушкам хочется что-то изменить в себе и самый простой вариант — это дизайн ногтей. Этой весной эксперты советуют быть более женственными и отдавать предпочтение пастельным тонам с минимальным дизайном.

В этом разбирались Новини.LIVE.

Какой дизайн маникюра будет моден этой весной

Однотонное покрытие и немного сухоцветов — это настоящий тренд среди весеннего маникюра 2023. Такой дизайн идеально подойдет под любой образ и событие.

Можно использовать уже готовые сухоцветы или же попросить мастера маникюра нарисовать их кистью.

Еще одним подходящим вариантом весеннего маникюра будет обычное однотонное покрытие телесного цвета. Такой дизайн подчеркнет вашу женственность и будет актуален как в офисе, так и на официальных событиях.

Такой цвет хорошо выглядит на разной длине ногтей и форме.

Не стоит забывать и о классике — красном цвете. Этой весной эксперты советуют воздержаться от длинных красных ногтей и отдать предпочтение средней длине.

Впрочем, стоит помнить, что такой маникюр достаточно яркий, и при выборе одежды нужно это учитывать.

Еще один оригинальный дизайн маникюра — это стемпинг. Выбрав легкий рисунок и нежные цвета, можно получить красивый маникюр, уместный под любой образ.

Не стоит забывать и о любимом всеми модницами французском маникюре. Впрочем, от обычной белой классики можно все-таки отойти и выбрать другой цвет. Такой дизайн подойдет для любого события, поэтому смело можете выбирать его в следующем месяце.

Напомним, ранее мы писали о топ-6 главных антитрендах 2023 года.