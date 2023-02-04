Топ-5 вариантов маникюра на весну 2023 — советы экспертов

Топ-5 модных вариантов маникюра на весну 2023
С приходом тепла девушкам хочется что-то изменить в себе и самый простой вариант — это дизайн ногтей. Этой весной эксперты советуют быть более женственными и отдавать предпочтение пастельным тонам с минимальным дизайном.
В этом разбирались Новини.LIVE.
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Какой дизайн маникюра будет моден этой весной
Однотонное покрытие и немного сухоцветов — это настоящий тренд среди весеннего маникюра 2023. Такой дизайн идеально подойдет под любой образ и событие.
Можно использовать уже готовые сухоцветы или же попросить мастера маникюра нарисовать их кистью.
Еще одним подходящим вариантом весеннего маникюра будет обычное однотонное покрытие телесного цвета. Такой дизайн подчеркнет вашу женственность и будет актуален как в офисе, так и на официальных событиях.
Такой цвет хорошо выглядит на разной длине ногтей и форме.
Не стоит забывать и о классике — красном цвете. Этой весной эксперты советуют воздержаться от длинных красных ногтей и отдать предпочтение средней длине.
Впрочем, стоит помнить, что такой маникюр достаточно яркий, и при выборе одежды нужно это учитывать.
Еще один оригинальный дизайн маникюра — это стемпинг. Выбрав легкий рисунок и нежные цвета, можно получить красивый маникюр, уместный под любой образ.
Не стоит забывать и о любимом всеми модницами французском маникюре. Впрочем, от обычной белой классики можно все-таки отойти и выбрать другой цвет. Такой дизайн подойдет для любого события, поэтому смело можете выбирать его в следующем месяце.
Напомним, ранее мы писали о топ-6 главных антитрендах 2023 года.