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Трендовий манікюр на весну 2023: який колір подарує вашим рукам молодість

17 березня 2023 21:26
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Який манікюр омолодить ваші руки — тренд весни 2023
Цей колір може бути як насиченим і яскравим, так і стриманим чи ніжним
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Весна — час, коли хочеться бачити навколо себе більше світлих та ніжних фарб, у тому числі й в манікюрі. Один з кольорів, який буде головним трендом у 2023 році — лавандовий. Він здатен не тільки освіжити образ, а й омолодити руки та візуально зробити пальці тоншими. 

Розповімо про лавандовий манікюр, його відтінки та пропонуємо цікаві ідеї дизайну. Такий манікюр можна назвати універсальним, адже для його створення використовується натуральна палітра відтінків. 

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Навесні 2023 року в тренді техніка омбре. Вона полягає у створенні на нігтях плавного переходу одного кольору до іншого. Спробуйте зробити манікюр омбре в лавандових тонах.

Манікюр на весну 2023 - лавандовий колір, лавандовий манікюр

Цей відтінок чудово поєднується з будь-яким іншим кольором, а також підходить для довгих та коротких нігтів.

Який манікюр зробити в травні

Модні експерти вважають, що навесні 2023 обов'язково варто хоча б раз зробити лавандовий манікюр. Він приваблює своєю ніжністю, спокоєм та весняною легкістю. Цей колір може бути як насиченим і яскравим, так і стриманим та ніжним.

Які кольори обрати для манікюру

Також ви можете додати квітковий дизайн. Найголовніше — не перестарайтеся з малюнками, достатньо буде одного-два акценти на нігтиках. 

Також ви можете використовувати лавандовий колір не як основний, а лише для малюнка. Наприклад, можна спробувати дизайн зі стемпінгом — на молочну базу нанесіть малюнок лавандового кольору.

Який манікюр в тренді весною 2023

Красивий ніжний манікюр на весну вийде, якщо два нігті виділити дизайном, а решту пальців покрити лавандовим кольором.

Який колір обрати для манікюру весною

Особливо розкішно лавандовий манікюр виглядає у матовому виконанні. Матовість створюється спеціальним топом, який може наноситися як на лак, так і на гель-лак.

Який манікюр зробити в квітні

Манікюр з покриттям лавандового кольору дуже освіжає образ. З ним ваші ручки будуть мати дуже стильний і молодий вигляд. Ви можете обирати дизайни та пробувати трендовий колір на нігтях різної форми.

Який манікюр зробити в березні

Який манікюр буде в моді весною

Нагадаємо, ми писали, який дизайн манікюру буде модним цієї весни. Експерти радять бути більш жіночними та віддавати перевагу пастельним тонам з мінімальним дизайном.

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