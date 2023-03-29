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Французький дім моди Balenciaga представив балетки для чоловіків: відгуки критиків

29 березня 2023 18:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Французький дім моди Balenciaga
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Французький дім моди Balenciaga випустив у продаж сатинові чоловічі балетки із колекції весна-літо 2023. Кампейн бренду викликав жваві обговорення у соцмережах та серед критиків.

Про це повідомляє видання HypeBeast.

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Подробиці 

На сайті бренду з'явилися сатинові балетки з ефектом потертості вартістю 925 доларів (34 тисячі гривень), які можна придбати у розмірі від 39-го до 46-го. Модель взуття представлена в чорному, бірюзовому та бежевому кольорах під назвою Men's Leopold Ballerina.

Балетки, а точніше те, що в рекламному кампейні їх представляє чоловік, обурило деяких користувачів соцмереж. Багато хто з них не розуміє, для кого саме креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія створив взуття, яке здебільшого, на їхню думку, носять молоді дівчата. 

Інші користувачі соцмереж нагадали їм, що чоловіки вже давно використовують ідентичне взуття для танців на сцені та тренувань. А також про багаторічне прагнення дизайнерів уникати гендерних стереотипів.

На цьому зробив акцент ц один з модних критиків, який написав у своїй авторській колонці у глянці Vogue: "Приємно бачити, що певні модні будинки кидають виклик гендерним нормам, пропонуючи стилі в різних розмірах, чого не було ще десять років тому".

Balenciaga, до речі, далеко не перший бренд, який показав чоловіків у балетках. 2021 року на Тижні моди в Лондоні дизайнерка Моллі Годдард представила весняну колекцію, в якій манекенник вийшов на подіум у червоних шкіряних балетках, зав'язаних навколо щиколотки. Те саме сталося ще двома роками раніше на показі бренду Bode.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ексучасниця гурту The Pussycat Dolls, співачка та акторка Ніколь Шерзінгер обрала на музичну премію сукню від українського бренду. Також ми розповідали, що "Міс Німеччина" завітала на "Оскар" в сукні українського бренду, яку шили під час обстрілів.

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