Французский дом моды Balenciaga представил балетки для мужчин: отзывы критиков

Французский дом моды Balenciaga

Французский дом моды Balenciaga выпустил в продажу сатиновые мужские балетки из коллекции весна-лето 2023. Кампейн бренда вызвал оживленные обсуждения в соцсетях и среди критиков.

Об этом сообщает издание HypeBeast.

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На сайте бренда появились сатиновые балетки с эффектом потертости стоимостью 925 долларов (34 тысячи гривен), которые можно приобрести в размере от 39-го до 46-го. Модель обуви представлена в черном, бирюзовом и бежевом цветах под названием Men's Leopold Ballerina.

Балетки, а точнее то, что в рекламном кампейне их представляет мужчина, возмутило некоторых пользователей соцсетей. Многие из них не понимают, для кого именно креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия создал обувь, которую в основном, по их мнению, носят молодые девушки.

Другие пользователи соцсетей напомнили, что мужчины уже давно используют идентичную обувь для танцев на сцене и тренировках. А также о многолетнем стремлении дизайнеров избегать гендерных стереотипов.

На этом сделал акцент один из модных критиков, который написал в своей авторской колонке в глянце Vogue: "Приятно видеть, что определенные модные дома бросают вызов гендерным нормам, предлагая стили в разных размерах, чего не было еще десять лет назад".

Balenciaga, кстати, далеко не первый бренд, показавший мужчин в балетках. В 2021 году на Неделе моды в Лондоне дизайнер Молли Годдард представила весеннюю коллекцию, в которой манекенщик вышел на подиум в красных кожаных балетках, завязанных вокруг лодыжки. То же произошло еще двумя годами ранее на показе бренда Bode.

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