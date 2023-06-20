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ТОП-5 трендовых шлепанцев лета 2023 года: фото

20 июня 2023 18:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие шлепанцы являются модными в 2023 году – что выбрать летом
Вьетнамки, в которых человек ходил по пляжу. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Многие любят всегда быть в тренде, поэтому очень следят за тем, какая мода на вещи есть в тот или иной год. Мы рассказываем, какие шлепанцы актуальны летом 2023 года и на какую обувь нужно обратить внимание людям, которые следят за главными трендами.

Новини.LIVE рассказывает о том, какие шлепанцы стоит выбрать летом 2023 года следящим за модой людям.

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Какие шлепанцы трендовые в 2023 году?

Вьетнамки с квадратным носком и большой подошвой

Такой вид шлепанцев очень эффектен со стороны, он идеально подойдет как для повседневной жизни, так и для каких-то праздничных мероприятий. К примеру, такие вьетнамки можно одеть под джинсы светлых оттенков, а также под изысканные летние платья.

Вьетнамки на массивной подошве и с квадратным носком
Вьетнамки на массивной подошве и с квадратным носком. Фото: Pinterest

Шлепанцы без лишних деталей

Минимализм — это всегда модно, он постоянно должен быть в гардеробе каждого человека, ведь это настоящая классика. Поэтому на лето стоит выбрать классический белый или черный цвет, чтобы эти шлепанцы можно было сочетать с разными образами.

Шлепанцы с минималистичным дизайном
Шлепанцы с минималистичным дизайном. Фото: Pinterest

Объемные вьетнамки

Зрительно большие вьетнамки будут выглядеть максимально эффектно и точно не смогут остаться без внимания окружающих. Стоит отметить, что эта обувь очень комфортна и удобна.

Объемные вьетнамки
Объемные вьетнамки, модные летом 2023 года. Фото: Pinterest

Вьетнамки, имеющие необычные детали

Чтобы выглядеть модно, можно выбрать шлепки с ремешками и небольшими вставками. Такая обувь будет смотреться довольно ярко и подойдет под разный стиль одежды.

Вьетнамки с интересными деталями
Трендовые вьетнамки с интересными деталями. Фото: Pinterest

Шлепанцы, имеющие плетение

Такая обувь способна показать легкое летнее настроение и дать возможность чувствовать комфорт. Шлепанцы с плетеными ремешками можно сочетать с платьями, джинсами и даже с шортами, чтобы получить повседневный и, в то же время, очень стильный образ.

Шлепанцы с плетеными ремешками
Трендовые шлепанцы с плетеными ремешками. Фото: Pinterest

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