Какие шлепанцы являются модными в 2023 году – что выбрать летом

Вьетнамки, в которых человек ходил по пляжу. Фото: Pexels

Многие любят всегда быть в тренде, поэтому очень следят за тем, какая мода на вещи есть в тот или иной год. Мы рассказываем, какие шлепанцы актуальны летом 2023 года и на какую обувь нужно обратить внимание людям, которые следят за главными трендами.

Новини.LIVE рассказывает о том, какие шлепанцы стоит выбрать летом 2023 года следящим за модой людям.

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Вьетнамки с квадратным носком и большой подошвой

Такой вид шлепанцев очень эффектен со стороны, он идеально подойдет как для повседневной жизни, так и для каких-то праздничных мероприятий. К примеру, такие вьетнамки можно одеть под джинсы светлых оттенков, а также под изысканные летние платья.

Вьетнамки на массивной подошве и с квадратным носком. Фото: Pinterest

Шлепанцы без лишних деталей

Минимализм — это всегда модно, он постоянно должен быть в гардеробе каждого человека, ведь это настоящая классика. Поэтому на лето стоит выбрать классический белый или черный цвет, чтобы эти шлепанцы можно было сочетать с разными образами.

Шлепанцы с минималистичным дизайном. Фото: Pinterest

Объемные вьетнамки

Зрительно большие вьетнамки будут выглядеть максимально эффектно и точно не смогут остаться без внимания окружающих. Стоит отметить, что эта обувь очень комфортна и удобна.

Объемные вьетнамки, модные летом 2023 года. Фото: Pinterest

Вьетнамки, имеющие необычные детали

Чтобы выглядеть модно, можно выбрать шлепки с ремешками и небольшими вставками. Такая обувь будет смотреться довольно ярко и подойдет под разный стиль одежды.

Трендовые вьетнамки с интересными деталями. Фото: Pinterest

Шлепанцы, имеющие плетение

Такая обувь способна показать легкое летнее настроение и дать возможность чувствовать комфорт. Шлепанцы с плетеными ремешками можно сочетать с платьями, джинсами и даже с шортами, чтобы получить повседневный и, в то же время, очень стильный образ.

Трендовые шлепанцы с плетеными ремешками. Фото: Pinterest

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