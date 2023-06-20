Какие шлепанцы являются модными в 2023 году – что выбрать летом

ТОП-5 трендовых шлепанцев лета 2023 года: фото
Многие любят всегда быть в тренде, поэтому очень следят за тем, какая мода на вещи есть в тот или иной год. Мы рассказываем, какие шлепанцы актуальны летом 2023 года и на какую обувь нужно обратить внимание людям, которые следят за главными трендами.
Новини.LIVE рассказывает о том, какие шлепанцы стоит выбрать летом 2023 года следящим за модой людям.
Какие шлепанцы трендовые в 2023 году?
Вьетнамки с квадратным носком и большой подошвой
Такой вид шлепанцев очень эффектен со стороны, он идеально подойдет как для повседневной жизни, так и для каких-то праздничных мероприятий. К примеру, такие вьетнамки можно одеть под джинсы светлых оттенков, а также под изысканные летние платья.
Шлепанцы без лишних деталей
Минимализм — это всегда модно, он постоянно должен быть в гардеробе каждого человека, ведь это настоящая классика. Поэтому на лето стоит выбрать классический белый или черный цвет, чтобы эти шлепанцы можно было сочетать с разными образами.
Объемные вьетнамки
Зрительно большие вьетнамки будут выглядеть максимально эффектно и точно не смогут остаться без внимания окружающих. Стоит отметить, что эта обувь очень комфортна и удобна.
Вьетнамки, имеющие необычные детали
Чтобы выглядеть модно, можно выбрать шлепки с ремешками и небольшими вставками. Такая обувь будет смотреться довольно ярко и подойдет под разный стиль одежды.
Шлепанцы, имеющие плетение
Такая обувь способна показать легкое летнее настроение и дать возможность чувствовать комфорт. Шлепанцы с плетеными ремешками можно сочетать с платьями, джинсами и даже с шортами, чтобы получить повседневный и, в то же время, очень стильный образ.
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