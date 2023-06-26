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Как сохранить макияж в жару: топ-4 бьюти советов

26 июня 2023 15:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Как сохранить макияж в жару: топ-4 бьюти советов
Девушка умывается. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во время летней жары кожа начинает усиленно выделять себум. Жирный блеск на лице портит макияж и внешний вид. Для того чтобы быстро очистить кожу, нужно знать несколько советов.

Об этом сообщает Elle.

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Салфетки для лица

Салфетки помогут обладательницам проблемной, жирной и склонной к жирности кожи быстро очистить лицо. Их можно использовать в любом месте. На такую бьюти процедуру вам придется потратить всего несколько секунд. Салфетки помогут поддержать чистоту кожи и минимизируют симптомы акне.

Сыворотки для кожи

Сыворотки для жирной кожи обычно работают постепенно. Лучше выбирать такие, в которых есть салициловая кислота. Она помогает лечить эстетические недостатки и препятствует возникновению новых.

После нескольких недель применения сыворотки кожа становится чище и здоровее.

Салфетки, которые матируют кожу

Этот способ один из самых простых и эффективных. Матирующие салфетки мгновенно очищают лицо от жирного блеска. Их обычно изготовляют из рисовой или льняной бумаги.

Следует отметить, что такими салфетками не следует тереть кожу. Нужно их лишь приложить к проблемным участкам лица.

Успокаивающий спрей

Спрей для лица мягко очищает и успокаивает поверхностные раздражения кожи. Он отлично работает с лишним блеском и расширенными порами.

Напомним, скраб для лица или для тела чрезвычайно полезен. Однако это действует только в том случае, если у вас нет высыпаний на коже.

Также мы писали, что ни для кого не секрет, что в летний период коже требуется особый уход и серьезное увлажнение из-за горячих лучей солнца. Поэтому следует знать, как правильно ухаживать за кожей своего лица в летний период и чем лучше увлажнять его.

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