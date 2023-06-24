Як зробити скраб у домашніх умовах

Дівчина з скрабом на обличчі. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Скраб для обличчя або для тіла є надзвичайно корисним. Проте це діє лише в тому випадку, якщо у вас немає висипань на шкірі.

Про це повідомила дерматологиня, косметологиня Марія Федчук.

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"Якщо у вас є висипання, то ви можете пошкодити висипання. Скраб має абразивні частинки, або це можуть бути мікросфери, або містити сіль чи цукор, які поєднуються зі зволожуючими компонентами. Важливо пам'ятати, про те, що це корисно, якщо немає висипань. Скраб буде травмувати шкіру, інфекція з маленького висипання може переходити в шкіру поряд та інфікувати її", — повідомила лікарка.

Скраб на основі солі. Фото: Freepik

Скільки разів на тиждень можна використовувати скраб за типом шкіри:

жирна шкіра — кожен день;

нормальна або комбінована шкіра — два рази на тиждень;

суха шкіра — один раз на тиждень.

Які скраби краще використовувати для тіла?

Скраб для тіла це неймовірна та приємна процедура, яку можна робити через день.

"Скраб для тіла може бути з додаванням фруктових кислот, він може відновлювати поверхню шкіру. Кислоти будуть давати відчуття гладкості. Варто пам'ятати, що щоденне використання скрабу дає можливість лосьоном для тіла глибше проникати. Також скраб чудовий засіб для покращення кровообігу", — зазначила дерматологиня.

Кавовий скраб для тіла. Фото: Freepik

Якщо ви полюбляєте каву, можна використовувати перемелену гущу як скраб для тіла. Таким чином ви отримаєте дуже м'який скраб, який буде відновлювати шкіру.

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В такому випадку косметологиня радить використовувати сухий масаж щіткою, кожен день перед душем.

Щітка для сухого масажу. Фото: Freepik

"Також в цьому вам гарно буде допомагати скраби на основі морської солі. А ось цукровий скраб буде таяти, та буде більш м'яким. Після скрабу обовязково нанесіть на шкіру улюблений крем", — додала лікарка.

Кожного дня відбувається втрата вологи на шкірі. Це називається трансепідермальна втрата води.

Крем для тіла. Фото: Freepik

"Тому ви маєте захищати свою шкіру. Щоб постійно утримувати вологу зсередини", — резюмувала дерматологиня.

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