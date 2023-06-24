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Как пользоваться скрабом, чтобы не навредить коже, — косметолог

24 июня 2023 06:50
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как сделать скраб в домашних условиях
Девушка с скрабом на лице. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Скраб для лица или тела чрезвычайно полезен. Однако это действует только в том случае, если у вас нет высыпаний на коже.

Об этом сообщила дерматолог, косметолог Мария Федчук.

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"Если у вас есть сыпь, то вы можете повредить сыпь. Скраб имеет абразивные частицы, или это могут быть микросферы, или содержать соль или сахар, которые сочетаются с увлажняющими компонентами. Важно помнить, что это полезно, если нет высыпаний. Скраб будет травмировать кожу, инфекция из маленькой сыпи может переходить в кожу рядом и инфицировать ее", — сообщила врач.

соль
Скраб на основе соли. Фото: Freepik

Сколько раз в неделю можно использовать скраб по типу кожи:

  • жирная кожа – каждый день;
  • нормальная или комбинированная кожа – два раза в неделю;
  • сухая кожа – один раз в неделю.

Какие скрабы лучше использовать для тела?

Скраб для тела – это невероятная и приятная процедура, которую можно делать через день.

"Скраб для тела может быть с добавлением фруктовых кислот, он может восстанавливать поверхность кожу. Кислоты будут давать ощущение гладкости. Следует помнить, что ежедневное использование скраба дает возможность лосьонам для тела глубже проникать. Также скраб прекрасное средство для улучшения кровообращения", — отметила дерматолог.

скраб
Кофейный скраб для тела. Фото: Freepik

Если вы любите кофе, можно использовать перемолотую гущу в качестве скраба для тела. Таким образом, вы получите очень мягкий скраб, который будет восстанавливать кожу.

Как избавиться от отеков на коже

В таком случае косметологиня рекомендует использовать сухой массаж щеткой, каждый день перед душем.

массаж
Щетка для сухого массажа. Фото: Freepik

"Также в этом вам хорошо будет помогать скрабы на основе морской соли. А вот сахарный скраб будет таять и будет более мягким. После скраба обязательно нанесите на кожу любимый крем",  добавила врач.

Каждый день происходит потеря влаги на коже. Это называется трансэпидермальная потеря воды.

кожа
Крем для тела. Фото: Freepik

"Поэтому вы должны защищать свою кожу. Чтобы постоянно удерживать влагу изнутри", — резюмировала дерматолог.

Раньше мы писали о том, как избавиться и предотвратить пигментацию на лице.

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