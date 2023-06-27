Какие сарафаны в тренде летом 2023 года – ТОП-3 самых модных

Девушка в летнем сарафане, который является трендом лета 2023 года. Фото: Pinterest

Сарафаны — это одна из самых популярных вещей, которые носят девушки в летний сезон года, а настоящие модницы всегда следят за главными трендами этой одежды. Поэтому мы рассказываем о том, какие же сарафаны самые модные летом 2023 года, а потому настоящим модницам стоит знать.

Новини.LIVE назвал ТОП-3 самых модных сарафанов лета 2023 года.

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Многие девушки любят носить сарафаны, сочетая их как с кроссовками, так и с босоножками, шлепанцами или туфлями на каблуке. Поэтому стоит знать, какие сарафаны в тренде этим летом и что следует знать о том, какие сарафаны обратят на себя внимание окружающих.

Какие сарафаны в моде летом 2023 года?

Сарафаны белого цвета

Сарафаны белоснежных оттенков очень хорошо выделяют загар у девушек в летнее время года. Стоит отметить, что такой сарафан, например, носит шведская модель Эльза Госк, комбинирующая его с белыми сланцами и вязаным шопером.

Белый сарафан, который в тренде летом 2023 года. Фото: Pinterest

Сарафаны с оборками

Такой вид сарафанов выглядит очень стильно и, что самое главное, они достаточно комфортны для ношения. Кроме того, сарафаны с оборками будут подходить и к выходным образам и очень удачно комбинируется с босоножками на каблуке.

Сарафан с оборками, которые в моде летом 2023 года. Фото: Pinterest

Сарафаны с принтом веши

Не секрет, что в летний сезон очень популярен цветочный принт сарафана, который выбирают многие девушки. Но этим летом первое место в рейтинге самых модных сарафанов занимают сарафаны в клетку веши, которые уже выбирают многие французские модницы.

Сарафан в клетку, который является трендом лета 2023 года. Фото: Pinterest

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