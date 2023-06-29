Какие пляжные сумки можно носить в городе – ТОП-5 модных аксессуаров

Носите их не только у моря: ТОП-5 пляжных сумок для прогулок по городу
Есть несколько вещей, которые в современное время разные женщины и девушки носят не только на пляж. Речь идет о сплошных купальниках, которые некоторые одевают как боди в повседневной жизни, также к этому можно отнести пляжную сумку, которую можно носить также не только возле моря и океанов.
Новини.LIVE рассказывает, какие пляжные сумки способны сделать повседневные образы ультрамодными.
Какие пляжные сумки можно носить в повседневной жизни?
Плетеный тоут
Это довольно большая сумка, которая имеет две ручки для ношения вещей, верх без застежки и одно отделение, но не имеет карманов. Стилисты советуют покупать плетеные модели, имеющие ручки из кожи и жесткий каркас.
Сумка-корзинка
С помощью такой сумки можно добавить к своему образу пикантности. Ее можно брать для прогулок по городу, а если ее внешний вид кажется очень банальным, к нему можно добавить шелковый платок с каким-нибудь цветным принтом.
Плетеная сумка
В летний сезон такой аксессуар является одним из трендовых, поэтому можно добавить к своему образу авоську массивной вязки. Можно комбинировать этот аксессуар с платьями, сделанными из легких тканей, или с нарядами морской тематики.
Соломенная сумка жесткой формы
Этот вид сумок можно использовать как для романтических образов, так и для строгих. К примеру, для романтического выхода можно выбрать соломенную сумку в форме полумесяца, а для строгих — сумку квадратной формы.
Резиновая сумка
Такая сумка имеет несколько преимуществ: она легко очищается от песка, а также подходит не только для пляжа, но и для прогулок по городу.
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