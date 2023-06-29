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Носите их не только у моря: ТОП-5 пляжных сумок для прогулок по городу

29 июня 2023 06:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие пляжные сумки можно носить в городе – ТОП-5 модных аксессуаров
Плетеная сумка, которую можно носить как на пляже, так и на прогулке по городу. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Есть несколько вещей, которые в современное время разные женщины и девушки носят не только на пляж. Речь идет о сплошных купальниках, которые некоторые одевают как боди в повседневной жизни, также к этому можно отнести пляжную сумку, которую можно носить также не только возле моря и океанов.

Новини.LIVE рассказывает, какие пляжные сумки способны сделать повседневные образы ультрамодными.

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Какие пляжные сумки можно носить в повседневной жизни?

Плетеный тоут

Это довольно большая сумка, которая имеет две ручки для ношения вещей, верх без застежки и одно отделение, но не имеет карманов. Стилисты советуют покупать плетеные модели, имеющие ручки из кожи и жесткий каркас.

Плетенный тоут
Плетеный тоут, который можно носить не только на пляже. Фото: Pinterest

Сумка-корзинка

С помощью такой сумки можно добавить к своему образу пикантности. Ее можно брать для прогулок по городу, а если ее внешний вид кажется очень банальным, к нему можно добавить шелковый платок с каким-нибудь цветным принтом.

Сумка-корзинка
Сумка-корзинка, придающая образу пикантности. Фото: Pinterest

Плетеная сумка

В летний сезон такой аксессуар является одним из трендовых, поэтому можно добавить к своему образу авоську массивной вязки. Можно комбинировать этот аксессуар с платьями, сделанными из легких тканей, или с нарядами морской тематики.

Плетеная сумка
Плетеная сумка, которая является одной из трендовых вещей лета. Фото: Pinterest

Соломенная сумка жесткой формы

Этот вид сумок можно использовать как для романтических образов, так и для строгих. К примеру, для романтического выхода можно выбрать соломенную сумку в форме полумесяца, а для строгих — сумку квадратной формы.

Соломенная сумка.
Соломенная сумка жесткой формы, которую можно носить как под романтичный, так и под строгий образ. Фото: Pinterest

Резиновая сумка

Такая сумка имеет несколько преимуществ: она легко очищается от песка, а также подходит не только для пляжа, но и для прогулок по городу.

Резиновая сумка
Резиновая сумка, которая выглядит очень стильно. Фото: instagram.com/p/CnFHJ6NNBAN/

Напомним, мы писали о том, как носить и с какими цветами можно комбинировать хаки.

Раньше мы рассказывали о том, какие сарафаны в тренде летом 2023 года.

Также мы сообщали о пяти главных трендах мужского гардероба летом 2023 года.

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