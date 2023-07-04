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Носите хоть всю жизнь: ТОП-5 солнцезащитных очков, которые никогда не выйдут из моды

4 июля 2023 06:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие солнцезащитные очки никогда не выйдут из моды – ТОП-5 актуальных аксессуаров
Солнцезащитные очки в черном цвете, которые всегда будут в моде. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Летние образы для большинства девушек нельзя представить без солнцезащитных очков, поэтому следует знать, какие очки больше подходят. Мы рассказываем вам о том, какие популярные солнцезащитные очки будут всегда оставаться в тренде и никогда не выйдут из моды.

Новини.LIVE рассказывает о популярных солнцезащитных очках, которые никогда не выйдут из моды.

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Какие солнцезащитные очки всегда остаются актуальными?

Очки-авиаторы

Солнцезащитные очки такой формы будут всегда подходить к любым формам лица. Поэтому такие очки считаются настоящей классикой и никогда не покинут список самых актуальных очков всех времен.

Солнцезащитные очки-авиаторы
Солнцезащитные очки-авиаторы, которые никогда не выйдут из моды. Фото: Pinterest

Очки с белой оправой

Такие очки можно комбинировать с одеждой белого цвета, чтобы выглядеть безупречно и вызывать восторг у окружающих.

Солнцезащитные очки с белой оправой.
Солнцезащитные очки с белой оправой, которые всегда в моде. Фото: Pinterest

Очки в форме полумесяца

Ровный срез сверху и полукруг снизу представлен в разных вариантах. Например, такие очки могут не иметь или иметь оправу, иметь полупрозрачные линзы, а также быть отраженными или темными.

Солнцезащитные очки в форме полумесяца
Солнцезащитные очки в форме полумесяца, которые всегда актуальны. Фото: Pinterest

Геометрические солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки такой формы всегда считаются настоящей базой и остаются в тренде уже много лет. Такой вид очков можно смело комбинировать с классическими образами или более расслабленными.

Солнцезащитные геометрические очки
Солнцезащитные геометрические очки, которые всегда в моде. Фото: Pinterest

Очки в стиле total black

Солнцезащитные очки с черными линзами и черной оправой, безусловно, являются классическим аксессуаром. Их можно сочетать с некоторыми минималистическими и однотонными образами или, наоборот, со спортивными и яркими аутфитами.

Черные солнцезащитные очки
Черные очки, которые никогда не выйдут из моды. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие популярные пляжные сумки можно носить на прогулке по городу.

Раньше мы рассказывали о том, какие стильные топы в тренде летом 2023 года.

Также мы сообщали о том, какие шорты не следует покупать летом.

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