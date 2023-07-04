Какие солнцезащитные очки никогда не выйдут из моды – ТОП-5 актуальных аксессуаров

Носите хоть всю жизнь: ТОП-5 солнцезащитных очков, которые никогда не выйдут из моды
Летние образы для большинства девушек нельзя представить без солнцезащитных очков, поэтому следует знать, какие очки больше подходят. Мы рассказываем вам о том, какие популярные солнцезащитные очки будут всегда оставаться в тренде и никогда не выйдут из моды.
Новини.LIVE рассказывает о популярных солнцезащитных очках, которые никогда не выйдут из моды.
Какие солнцезащитные очки всегда остаются актуальными?
Очки-авиаторы
Солнцезащитные очки такой формы будут всегда подходить к любым формам лица. Поэтому такие очки считаются настоящей классикой и никогда не покинут список самых актуальных очков всех времен.
Очки с белой оправой
Такие очки можно комбинировать с одеждой белого цвета, чтобы выглядеть безупречно и вызывать восторг у окружающих.
Очки в форме полумесяца
Ровный срез сверху и полукруг снизу представлен в разных вариантах. Например, такие очки могут не иметь или иметь оправу, иметь полупрозрачные линзы, а также быть отраженными или темными.
Геометрические солнцезащитные очки
Солнцезащитные очки такой формы всегда считаются настоящей базой и остаются в тренде уже много лет. Такой вид очков можно смело комбинировать с классическими образами или более расслабленными.
Очки в стиле total black
Солнцезащитные очки с черными линзами и черной оправой, безусловно, являются классическим аксессуаром. Их можно сочетать с некоторыми минималистическими и однотонными образами или, наоборот, со спортивными и яркими аутфитами.
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