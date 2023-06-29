Які шорти не варто купувати на літо – матимете недолугий вигляд

Молода дівчина в джинсових шортах біля елітного автомобіля. Фото: Pinterest

Дуже багато дівчат люблять носити шорти, які є обов’язковим атрибутом літнього гардеробу, але далеко не всі шорти варто одягати. Стилістка Дар’я Григора пояснює, які шорти не слід носити для того, аби не мати недолугий вигляд та не ганьбитися на очах оточуючих.

Про це вона повідомляє на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Які шорти не слід мати в своєму гардеробі?

За словами стилістки, не варто купувати занадто короткі шорти, тканина яких знаходиться на відстані у менше, аніж 20 сантиметрів, від закінчення спідньої білизни. Ще одним антитрендом є занадто рвані шорти, варто обирати ті, які мають мінімальні потертості.

Також не слід купувати шорти, які на рівні стегон є занадто обтягуючими, та ті, які мають тону тканину. За словами стилістки, матеріал шортів повинен мати форму, а не висіти, немов ганчірка.

З чим не варто одягати шорти?

У цьому сезоні багатошаровість в одязі теж вийшла з моди, тому тепер комбінувати шорти з топом, курточкою та кофтою слід лише в тому випадку, якщо ви йдете до лісу або їдете на дачу. Але на прогулянку містом це робити не варто.

Багатошаровість в комбінації з джинсовими шортами, що не варто носити. Фото: Pinterest

Те ж саме стосується й спортивних шортів, які категорично не варто одягати не вдома або поза спортивним залом. У цій літній сезон також не потрібно носити шорти, поєднуючи їх із взуттям на танкетці, адже таке поєднання вже давно вийшло з моди та більше не буде актуальним.

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