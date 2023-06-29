Какие шорты не стоит покупать на лето – будете иметь нелепый вид

Молодая девушка в джинсовых шортах возле элитного автомобиля. Фото: Pinterest

Очень много девушек любят носить шорты, которые являются обязательным атрибутом летнего гардероба, но далеко не все шорты стоит одевать. Стилистка Дарья Григора объясняет, какие шорты не следует носить для того, чтобы не выглядеть нелепо и не позориться на глазах окружающих.

Об этом она сообщает на своей странице в социальной сети Instagram.

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Какие шорты не следует иметь в своем гардеробе?

По словам стилистки, не стоит покупать слишком короткие шорты, ткань которых находится на расстоянии менее, чем 20 сантиметров, от окончания нижнего белья. Еще одним антитрендом являются слишком рваные шорты, следует выбирать те, у которых минимальные потертости.

Также не следует покупать шорты, которые на уровне бедер слишком обтягивающие, и те, которые имеют тонкую ткань. По словам стилистки, материал шорт должен иметь форму, а не висеть, словно тряпка.

С чем не стоит одевать шорты?

В этом сезоне многослойность в одежде тоже вышла из моды, поэтому теперь комбинировать шорты с топом, курточкой и кофтой следует только в том случае, если вы идете в лес или уезжаете на дачу. Но на прогулку по городу это делать не стоит.

Многослойность в комбинации с джинсовыми шортами, которую не стоит носить. Фото: Pinterest

То же самое касается и спортивных шорт, которые категорически не стоит одевать вне дома или вне спортивного зала. В этот летний сезон также не нужно носить шорты, соединяя их с обувью на танкетке, ведь такое сочетание уже давно вышло из моды и больше не будет актуально.

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