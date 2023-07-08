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Парень точно не устоит! ТОП-5 летних образов для девушек на первое свидание

8 июля 2023 08:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие образы можно подобрать на первое свидание – ТОП-5 лучших
Стильный летний женский образ для первого свидания. Фото: instagram.com/p/CtdxFzTM4A3/
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Для каждой девушки первое свидание — это один из самых волнующих и самых трогательных моментов ее жизни, когда хочется очаровать парня своим образом. Поэтому мы собрали образы, которые можно одеть на первое свидание и, при этом, чувствовать себя комфортно.

Новини.LIVE рассказывает, какие образы можно создать на первое свидание.

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Собираясь на первое свидание в заведение или просто на вечернюю прогулку, пожалуй, каждая девушка ломает голову касательно того, что надеть. Мы рассказываем, как можно выглядеть женственно и, в то же время, романтично с помощью непринужденных образов.

Что надеть на первое свидание летом?

Шорты с рубашкой

Первое свидание — это не об откровенности, однако, немного соблазнительности в образе не помешает. Для этого можно выбрать черные или белые шорты и соединить их с рубашкой оверсайз. Образ следует подчеркнуть нежным макияжем, аксессуарами и небрежным пучком.

Шорты с рубашкой
Молодая девушка, одевшая шорты под рубашку. Фото: Pinterest

Платье с цветочным принтом

Для свидания с парнем можно выбрать лёгкое платье с цветочным принтом, голыми плечами и вырезом на ноге. К этому образу можно смело прибавить небольшие локоны и нежный макияж.

Платье с цветочным принтом
Молодая девушка в платье с цветочным принтом. Фото: Pinterest

Льняный костюм

Костюм из льна — это достаточно универсальная одежда, которую можно выбрать для любых событий. На первую встречу с парнем можно добавить к этому костюму туфли на каблуке и украшения.

Льняной костюм
Молодая девушка в стильном льняном костюме. Фото: Pinterest

Платье макси с обнаженной спиной

Длинная одежда всегда подчеркивает женственность и изысканность, а на первое свидание можно выбрать платье, обтягивающее фигуру и имеющее обнаженную спину. Так можно выглядеть игривой и привлечь максимальное внимание парня.

Платье макси с обнаженной спиной.
Женщина в платье макси с обнаженной спиной. Фото: Pinterest

Шелковая юбка с полупрозрачным свитером

Собираясь на первое свидание, можно выбрать шелковую юбку и полупрозрачный свитер, чтобы выглядеть женственно и легко.

Шелковая юбка со свитром
Девушка в шелковой юбке со свитером. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, с чем можно сочетать обычную белую майку летом 2023 года.

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Также мы сообщали, какие женские топы в моде летом 2023 года.

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