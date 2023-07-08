Какие образы можно подобрать на первое свидание – ТОП-5 лучших

Парень точно не устоит! ТОП-5 летних образов для девушек на первое свидание
Для каждой девушки первое свидание — это один из самых волнующих и самых трогательных моментов ее жизни, когда хочется очаровать парня своим образом. Поэтому мы собрали образы, которые можно одеть на первое свидание и, при этом, чувствовать себя комфортно.
Новини.LIVE рассказывает, какие образы можно создать на первое свидание.
Собираясь на первое свидание в заведение или просто на вечернюю прогулку, пожалуй, каждая девушка ломает голову касательно того, что надеть. Мы рассказываем, как можно выглядеть женственно и, в то же время, романтично с помощью непринужденных образов.
Что надеть на первое свидание летом?
Шорты с рубашкой
Первое свидание — это не об откровенности, однако, немного соблазнительности в образе не помешает. Для этого можно выбрать черные или белые шорты и соединить их с рубашкой оверсайз. Образ следует подчеркнуть нежным макияжем, аксессуарами и небрежным пучком.
Платье с цветочным принтом
Для свидания с парнем можно выбрать лёгкое платье с цветочным принтом, голыми плечами и вырезом на ноге. К этому образу можно смело прибавить небольшие локоны и нежный макияж.
Льняный костюм
Костюм из льна — это достаточно универсальная одежда, которую можно выбрать для любых событий. На первую встречу с парнем можно добавить к этому костюму туфли на каблуке и украшения.
Платье макси с обнаженной спиной
Длинная одежда всегда подчеркивает женственность и изысканность, а на первое свидание можно выбрать платье, обтягивающее фигуру и имеющее обнаженную спину. Так можно выглядеть игривой и привлечь максимальное внимание парня.
Шелковая юбка с полупрозрачным свитером
Собираясь на первое свидание, можно выбрать шелковую юбку и полупрозрачный свитер, чтобы выглядеть женственно и легко.
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