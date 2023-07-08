Какие образы можно подобрать на первое свидание – ТОП-5 лучших

Стильный летний женский образ для первого свидания. Фото: instagram.com/p/CtdxFzTM4A3/

Для каждой девушки первое свидание — это один из самых волнующих и самых трогательных моментов ее жизни, когда хочется очаровать парня своим образом. Поэтому мы собрали образы, которые можно одеть на первое свидание и, при этом, чувствовать себя комфортно.

Новини.LIVE рассказывает, какие образы можно создать на первое свидание.

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Собираясь на первое свидание в заведение или просто на вечернюю прогулку, пожалуй, каждая девушка ломает голову касательно того, что надеть. Мы рассказываем, как можно выглядеть женственно и, в то же время, романтично с помощью непринужденных образов.

Что надеть на первое свидание летом?

Шорты с рубашкой

Первое свидание — это не об откровенности, однако, немного соблазнительности в образе не помешает. Для этого можно выбрать черные или белые шорты и соединить их с рубашкой оверсайз. Образ следует подчеркнуть нежным макияжем, аксессуарами и небрежным пучком.

Молодая девушка, одевшая шорты под рубашку. Фото: Pinterest

Платье с цветочным принтом

Для свидания с парнем можно выбрать лёгкое платье с цветочным принтом, голыми плечами и вырезом на ноге. К этому образу можно смело прибавить небольшие локоны и нежный макияж.

Молодая девушка в платье с цветочным принтом. Фото: Pinterest

Льняный костюм

Костюм из льна — это достаточно универсальная одежда, которую можно выбрать для любых событий. На первую встречу с парнем можно добавить к этому костюму туфли на каблуке и украшения.

Молодая девушка в стильном льняном костюме. Фото: Pinterest

Платье макси с обнаженной спиной

Длинная одежда всегда подчеркивает женственность и изысканность, а на первое свидание можно выбрать платье, обтягивающее фигуру и имеющее обнаженную спину. Так можно выглядеть игривой и привлечь максимальное внимание парня.

Женщина в платье макси с обнаженной спиной. Фото: Pinterest

Шелковая юбка с полупрозрачным свитером

Собираясь на первое свидание, можно выбрать шелковую юбку и полупрозрачный свитер, чтобы выглядеть женственно и легко.

Девушка в шелковой юбке со свитером. Фото: Pinterest

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