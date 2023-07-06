З чим можна поєднувати білу майку – найпростіші образи

Стильний та вишуканий образ жінки із білою майкою. Фото: instagram.com/p/CtHBMSgqjep/

У літню спеку деякі люди віддають перевагу майкам, які є універсальним елементом гардероба та полегшують стан під час високих температур на вулиці. Зокрема, люди обирають білі майки, тому варто знати, з чим їх можна поєднувати, щоб мати бездоганний вигляд.

Новини.LIVE розповідає про те, з чим можна носити білі майки.

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У чому перевага білих майок?

Білі майки — це гарний варіант не тільки для прогулянки містом, а й для відпочинку або навіть вечірок. Завдяки цьому елементу одягу можна прикласти мінімум зусиль, але мати вигляд, який не залишиться без уваги оточуючих.

Біла майка, яку можна поєднувати з будь-яким низом. Фото: Pinterest

Головною перевагою цієї майки є те, що її з легкістю можна комбінувати з абсолютно будь-яким низом. Наприклад, її можна носити під шорти та спідниці різної довжини, або одягати під джинси та штани. Така майка завжди виглядає благородно, а за допомогою чорного низу можна створити елегантний образ.

З чим можна поєднувати білу майку?

Простий варіант — це поєднання білої майки з джинсами блакитного кольору, а також з кросівками, босоніжками або сандалями. Також вона є провідником великої кількості інших кольорів, завдяки чому її можна одягати під червоні штани, яскраву сорочку або рожевий піджак.

Біла майка, яку можна одягати під червоні штани. Фото: Pinterest

Якщо говорити про офісні виходи, то тут кращого варіанту за сорочку білого кольору знайти не можна. Її можна комбінувати зі штанним костюмом та мати класичний образ.

Біла сорочка під класичні чорні штани та піджак. Фото: Pinterest

Крім того, майка білого кольору дуже ефектно виглядає в комбінації зі штанами такого ж кольору. Завдяки такому монохромному образу можна мати розкішний та дорогий вигляд.

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