Весняний тренд-2023: як жінкам можна стильно поєднати джинси

Стилісти розповіли, як красиво та тепло комбінувати джинси.

За вікном ще не видно теплої весняної погоди, але дівчата вже хочуть одягнути улюблені джинси та пройтися вулицями в них. Щоб знати, як виглядати красиво та відчувати при цьому тепло, стилісти розповіли, з чим краще поєднувати джинси.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Elle"

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Джинси з піджаком

Під джинси можна сміливо одягнути вовняний жакет, який може замінити куртку. Жакет можна сміливо одягати під класику та кежуал, та поєднувати з каблуками, кедами або навіть ботильйонами.

Джинси з джинсовим одягом

Трендом цього року вважається тотал денім, тобто, джинси під джинсову куртку або сорочку. Стилісти зазначають, що це виглядає не тільки стильно та круто, а й тепло.

Джинси з лонгслівом або водолазкою

Якщо стовпчики термометрів ще не досягли високої позначки, але на вулиці вже тепло, під джинси можна підібрати стильний лонгслів з довгими рукавами та вирізом під великий палець або теплу водолазку.

Джинси під пальто

Стилісти не рекомендують одягати джинси під коротке пальто, адже так можна зробити себе візуально низькою. Щоб подовжити візуально свій зріст, краще одягнути пальто середньої довжини або довге.

Джинси під шкіряний одяг

Навесні під джинси можна одягнуть шкіряні куртки, бомбери або косухи, чи навіть вінтажку шкірянки, які зроблять образ більш актуальним. Справа в тому, що цей одяг продовжує бути в тренді протягом декількох років.

Джинси з об’ємним светром

Стилісти стверджують, що зараз немодно носити великі светри під джинси-скінні, тому краще обирати прямі, кльош або слім-фіт джинси під оверсайз светри.

Джинси під велику кількість одягу

Багатошаровість в одязі допоможе не тільки зробити свій образ стильним, а й відчувати тепло. Під куртку можна одягнути два шари. Першим шаром, наприклад, може бути майка, футболка або лонгслів, а другим – сорочка або кардиган.

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